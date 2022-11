Wilfrido Vargas hospitalizado de urgencia en Colombia El merenguero estaba supuesto a actuar en la municipalidad de Soacha, Colombia, cuando se le presentó un problema de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Wilfrido Vargas se encuentra en un hospital en Colombia luego de que fuera ingresado de urgencia momentos antes de salir al escenario. El merenguero se encontraba en la municipalidad de Soacha, donde estaba previsto a presentar su espectáculo, cuando empezó a sentirse mal, reportó el periódico local Diario Libre. Vargas se vio forzado a cancelar su concierto para ser trasladado a un hospital cercano y atendido inmediatamente por personal médico. "Ayer, cuando íbamos para el show, lo sentí demasiado sofocado y en la tarde se complicó, por lo que fue trasladado a una clínica donde presentó un cuadro complicado con su oxigenación en los pulmones y la glicemia un poco elevada", explicó al rotativo su representante Huáscar Henríquez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Wilfrido Vargas Wilfrido Vargas | Credit: Mezcalent Horas más tarde, aparentemente ya estabilizado, el cantante se disculpó con su público y dio más detalles sobre lo sucedido y su actual estado de salud. "Apreciado público de Soacha, presento a ustedes excusas formales. Síntomas de congestión gripal previos a la actividad programada el día de ayer, generaron un quebranto en mis condiciones de salud, lo que no me permitió estar con ustedes", escribió en sus redes sociales. "Por fortuna, fui atendido de urgencias por un equipo médico maravilloso. Gracias a Dios, mi estado de salud se encuentra controlado y estable". Sin embargo, no en condiciones para regresar a los escenarios aún, por lo que su agenda de trabajo se pospone hasta mejorar su salud. "Sigo en proceso de recuperación. No recuerdo la última vez que estoy haya ocurrido en mi carrera. Espero pronto estar en óptimas condiciones para volver a reunirme con mi público", expresó. Su mánager espera que pronto regrese a los escenarios, ya que el merenguero ha respondido positivamente y muy rápido al tratamiento, de acuerdo al diario.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Wilfrido Vargas hospitalizado de urgencia en Colombia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.