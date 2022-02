Whoopi Goldberg afirma en The View que el "Holocausto no es un asunto de raza" Whoopi Goldberg hizo el controvertido comentario mientras hablaba sobre un distrito escolar de Tennessee que prohibió en su programa de estudios la novela gráfica Maus, que trata sobre el Holocausto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Whoopi Goldberg Whoopi Goldberg | Credit: (Photo by Arturo Holmes/MG21/Getty Images) Whoopi Goldberg hizo algunos comentarios polémicos en el episodio del lunes de The View. Durante el segmento Temas candentes del programa de entrevistas matutino de ABC, Goldberg argumentó que el "Holocausto no es un asunto de raza" mientras sus coanfitrionas debatían si era justo que una escuela de Tennessee eligiera excluir de sus planes de estudio a Maus, la novela gráfica sobre el Holocausto ganadora del Premio Pulitzer. El lunes en la noche, Goldberg, de 66 años, emitió una disculpa en las redes sociales. "En el programa de hoy, dije que el Holocausto 'no era un asunto de raza, sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre'. Debería haber dicho que se trata de ambos. Como compartió Jonathan Greenblatt de la Liga Anti-Difamación, 'El Holocausto se trató de la aniquilación sistemática del pueblo judío por parte de los nazis, a quienes consideraban una raza inferior'. Estoy corregida". En su disculpa, Goldberg agregó: "El pueblo judío de todo el mundo siempre ha tenido mi apoyo y eso nunca terminará. Lamento el daño que he causado. Escrito con mis más sinceras disculpas, Whoopi Goldberg". Goldberg dijo el comentario en el programa cuando hablaba de las escuelas de todo el país que recientemente sacaron ciertos libros del plan de estudios y de las listas de lectura obligatoria. Según Goldberg, una escuela de Washington retiró To Kill a Mockingbird debido a "quejas" de padres y estudiantes, quienes afirmaron sentirse "incómodos". Maus también fue retirado de las lecciones en una escuela en Tennessee porque "contenía algo de desnudez y malas palabras", dijo Goldberg. "Me sorprende que eso sea lo que les hizo sentir incómodos, el hecho de que hubo algo de desnudez", afirmó. "Quiero decir, se trata del Holocausto, el asesinato de seis millones de personas, ¿pero eso no les molestó?" La coanfitriona Joy Behar señaló: "No estoy segura de que no usen la parte de la desnudez como una especie de bulo para despistarte del hecho de que no les gusta la historia que hace que los blancos se vean mal". "Tal vez", respondió Goldberg. "Bueno, esto es gente blanca haciéndoselo a la gente blanca. Vayan a pelear entre ustedes". Las coanfitrionas de The View, incluidos Sara Haines, Sunny Hostin y Ana Navarro, continuaron discutiendo el tema, argumentando que el impulso para prohibir la teoría crítica de la raza en las escuelas y la negativa a permitir que los niños se sientan incómodos o rechazados por sus creencias, está creando "confusión" y dejando a los estudiantes sin preparación para "el mundo real". Goldberg luego declaró: "Si vas a hacer esto, seamos sinceros al respecto porque el Holocausto no se trata de raza. No. No se trata de raza". Behar se apresuró a señalar que los nazis consideraban a los judíos "una raza diferente", pero Goldberg duplicó su postura, argumentando que el Holocausto es simplemente "sobre la inhumanidad del hombre hacia el hombre". Navarro luego dijo: "Pero se trata de la supremacía blanca. Se trata de perseguir a judíos y gitanos". Cuando Goldberg declaró que "estos son dos grupos de personas blancas", Haines señaló que los nazis "no los veían como blancos", mientras que Behar señaló que también apuntaban a los negros. "¡Pero estás perdiendo el punto! Estás perdiendo el punto", continuó Goldberg. "En el momento en que lo conviertes en [un asunto de] raza, se va por ese callejón. Hablemos de lo que es. Es de cómo las personas se tratan entre sí. Es un problema. No importa si eres negro o blanco porque negro, blanco , judíos, italianos: todos se comen entre sí. Entonces, si te sientes incómodo al oír hablar de Maus, ¿deberías preocuparte? ¿Debería tu hijo decir: 'Oh, Dios mío, me pregunto si ese soy yo?' No. Eso no es lo que van a decir. Van a decir: 'No quiero ser así'. " Después del segmento, los espectadores criticaron los comentarios de Goldberg en las redes sociales, calificándolos de "afirmación absurda", así como de "ofensivos y lamentablemente ignorantes". "¿Cómo es posible que Goldberg se atreva a decir que el Holocausto no se trata de raza? Por supuesto que se trata completamente de raza", señaló un usuario de Twitter. "No @WhoopiGoldberg, el #Holocausto se trataba de la aniquilación sistemática del pueblo judío por parte de los nazis, a quienes consideraban una raza inferior. Los deshumanizaron y usaron esta propaganda racista para justificar el asesinato de 6 millones de judíos. La distorsión del Holocausto es peligrosa. #BASTA ", escribió Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación. El Museo del Holocausto de Estados Unidos tuiteó: "El racismo era fundamental para la ideología nazi. Los judíos no se definían por la religión, sino por la raza. Las creencias racistas nazis alimentaron el genocidio y el asesinato en masa". Otros usuarios intentaron entender el punto de Goldberg, con una persona tuiteando: "Creo que sé lo que Whoopi estaba tratando de decir, algo sobre el problema de la inhumanidad del hombre hacia el hombre que es más amplio que una simple pregunta sobre la raza, pero se expresó mal". Más tarde en el programa del lunes, la invitada Mayim Bialik intervino en la controversia de Maus. Bialik, quien escribió su ensayo de ingreso a la Universidad de Harvard sobre la novela, dijo que Maus "tuvo un tremendo impacto" en ella y "en la cultura y nuestra comprensión cultural de [la] representación del Holocausto". "Debería ser perturbador para los jóvenes. El genocidio de seis millones de judíos y de 11 millones de personas de todas las razas, credos, colores, orientaciones sexuales es increíblemente significativo y de una manera apropiada para la edad, deberíamos educar a todos nuestros niños". Al abordar los comentarios anteriores de Goldberg, Bialik compartió: "Como dijo Whoopi, no se trata solo de los judíos y no se trata de la raza. Se trata de las cosas que los humanos se hacen unos a otros y continuamos haciéndonos esas cosas entre nosotros. Estas cosas van en, todavía, en todo el mundo. El genocidio todavía existe y eso, para mí, es una razón aún mayor por la que debemos fomentar una lectura apropiada para la edad de cosas como Maus". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El incidente se produce días después de que el mundo conmemorara el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, que se celebra todos los años el 27 de enero. El día conmemorativo honra la fecha en que el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Auschwitz en 1945, así como los seis millones de judíos y millones de otras minorías que fueron asesinados bajo la Alemania nazi.

