¿Whoopi Goldberg es lesbiana? Tras años de especulaciones sobre sus preferencias sexuales, Whoopi Goldberg habla por primera vez y confiesa si es o no lesbiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De 1973 a 1979, Whoopi Goldberg estuvo casada con Alvin Martin por seis años y de esa relación nació su única hija llamada Alex Martin. Tras su divorcio, la actriz se casó dos veces más con David Claessen y Lyle Trachtenberg; además, tuvo una largo romance con su colega Frank Langella; así como otros idilios prominentes con algunos colegas masculinos. Pese a todo, durante algún tiempo se ha especulado que la famosa es lesbiana. Ahora, la protagonista de Sister Act fue cuestionada directamente al respecto. Todo ocurrió cuando la artista estuvo como invitada en el podcast de Raven-Symoné, quien fuera su compañera en el programa de televisión The View por cuatro años. La titular del espacio, aprovechando la confianza entre ellas, le dijo preguntó si era homosexual porque consideraba que irradia "vibras lésbicas. Ante ello, la también conductora no dudó en responder de manera clara. "Las mujeres me lo llevan preguntando desde que empecé a ser conocida, no soy lesbiana. Pero conozco a muchas y las he interpretado en televisión", aclaró Goldberg a Raven-Symoné. Pero siempre he tenido amigas lesbianas porque son mis amigas". Whoopi Golberg Credit: Michael Loccisano/Getty Images for Tribeca Festival SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, Whoopi Goldberg no dudó en mencionar que ha recibido propuestas sentimentales por parte de algunas mujeres a quienes ha rechazado de manera natural. Eso sí, ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBT+ en diversas ocasiones, sin que eso signifique que tenga un gusto por las mujeres. "Siempre he tenido amigas lesbianas, porque las considero amigas, sin más", mencionó. "Pero con una tuve que tener una conversación. Le dije 'no te voy a besar, pero sí te voy a besar en otros sitios. No voy a hacer aquello, pero sí haremos otras cosas'".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Whoopi Goldberg es lesbiana?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.