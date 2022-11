Who Killed Jenni Rivera? Anuncian nueva serie sobre La diva de la banda El documental Who Killed Jenni Rivera? se estrenará por la plataforma Peacock y promete contar cosas de la vida de la artista nunca antes reveladas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que se cumplirán 10 años de la muerte de la cantante Jenni Rivera, el 9 de diciembre, sus admiradores podrán ver una nueva serie, Who Killed Jenni Rivera?, que promete contar cosas de la vida de la artista nunca antes reveladas. Según la información difundida por la plataforma de streaming Peacock donde se estrenará el 6 de diciembre, la serie contará con tres episodios de 60 minutos cada uno —y se centrará en la muerte de la cantante mexicoamericana. Cartel de la serie Who Killed Jenni Rivera? Cartel de la serie Who Killed Jenni Rivera? | Credit: Cortesía La intérprete de "La gran señora" falleció en un aparatoso accidente de avión que tuvo lugar en las afueras de Monterrey, México, después de uno de sus conciertos. La serie examinará los detalles de su muerte con "imágenes íntimas" del lamentable episodio, anécdotas de personas cercanas a ella, expertos y conocedores de la industria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El material, elaborado en varias ciudades como Miami, Los Ángeles, Monterrey y Ciudad de México, fue producido por Cio Lorenzo, Stephen Land y Raúl Mateu. Mira el avance de Who Killed Jenni Rivera?, arriba.

