“Toda la vida me han difamado, me han dicho jalada y media, que no son ciertas. Me han inventado tantas, ese tema de cirugías, que yo no sé. Soy una gente que hace mucho ejercicio toda su vida, y como me ven bien, me ven fresca, me ven con buen cuerpo, con buena pompa, me inventan cosas, dijo la actriz a Despierta América (Univision), negando que se haya inyectado plástico para aumentarse los glúteos, como publicó una revista mexicana.