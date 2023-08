Wendy Guevara rechaza oferta para actuar en telenovela tras ganar La casa de los famosos México Wendy Guevara no tiene interés por ahora en actuar en telenovelas. ¿Qué quiere hacer la ganadora de La casa de los famosos México? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Wendy Guevara ha recibido tentadoras ofertas de trabajo, como actuar en una telenovela. Guevara dijo que el productor Juan Osorio la invitó a ser parte de una de sus telenovelas, pero por ahora ella no tiene planes de actuar. "Hace un ratito, sí se me acercó gente del señor Osorio que (para hacer) novelas o cosas de esas, pero yo creo que también necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así, Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme en todo esto de la comunicación o cosas que quiera aprender más, entonces no, todavía no hay fechas", dijo Guevara en una conferencia de prensa. Por ahora la influencer mexicana tiene planes como empresaria. La ganadora de La casa de los famosos México dijo que usaría el dinero que ganó en el reality show, unos $200 mil dólares, para comprar una tortillería para sus padres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Wendy Guevara Credit: Instagram/ Wendy Guevara Guevara aún está contestando cientos de mensajes personales tras recibir su teléfono celular después de salir del reality show. Por ahora se tomará un merecido descanso. Wendy Guevara Credit: Wendy Guevara/ Instagram "De verdad gracias por hacer esto posible y de que sea más grande la comunidad trans y la comunidad gay, que se vea ya más normal, que se visualice, eso me encanta, y que se sepa que al final todos somos amor y no somos diferentes, y que una chica trans como yo haya ganado La casa de los famosos México me llena de orgullo", añadió.

