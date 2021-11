Subastarán las pertenencias de Walter Mercado Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Walter Mercado Credit: Cortesía Bonhams La casa de subastas Bonhams ofrecerá 135 valiosos objetos que pertenecieron al célebre astrólogo puertorriqueño, ¡pasen a mirar los tesoros! Empezar galería El tesoro Walter Mercado Credit: Cortesía Bonhams "Todas las pertenencias provenían de la casa [de Walter]", explica Betty Mercado a People en Español respecto a la subasta. La mansión ubicada en el barrio de Caguey, en San Juan, fue puesta a la venta en enero. "Tenía barreras arquitectónicas par poder transformarla; no se podía hacer museo. Era muy grande para ninguna de nosotras vivir ahí", explica respecto a la decisión de venderla. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Con mucho gusto Walter Mercado Credit: Matthew Roharik; Cortesía Bonhams Antes de seleccionar lo que iría a subasta, las sobrinas de Mercado eligieron varios objetos para enviar al Museo del Smithsonian en Washington, D.C. "La mayoría de lo que va a subasta son las capas", explica Betty. Otros tesoros incluyen el famoso trono tallado en caoba que usaba el astrólogo para sus emisiones televisivas. esta capa color violeta, las barajas del Tarot de Walter, su escultura de la diosa hindú Ganesha y las monedas de plata del artista español Salvador Dalí. 2 de 6 Ver Todo Coleccionista Walter Mercado Credit: Cortesía Bonhams "[A Walter] le encantaba comprar antigüedades", prosigue su sobrina. "Hizo su buena colección de cosas preciosas, prendas, capas, joyas". Aquí vemos una de las capas que se ofrecerán en la subasta hecha de satín de seda y bordada en oro. Esta prenda formó parte de la exhibición sobre la vida de Walter Mercado en Miami y en el exitoso documental Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado (Netflix). 3 de 6 Ver Todo Anuncio Inmortal Walter Mercado Credit: Cortesía Bonhams "[Walter] siempre dijo que él era eterno, Que nunca iba a morir", asegura su sobrina. Aquí lo vemos captado en una foto coloreada a mano que también formará parte de la subasta en Bonhams. 4 de 6 Ver Todo Bling, bling Walter Mercado Credit: Cortesía Bonhams El lote contiene también valiosas joyas, como este anillo de 14 quilates con una impresionante amatista, aguamarinas y diamantes y que era uno de los favoritos del astrólogo y vidente por contener su piedra zodiacal. Está valuada entre $3,000 y $5,000 dólares. 5 de 6 Ver Todo Su legado Walter Mercado Credit: Cortesía Bonhams "El dinero no es nuestro motivo, nos dejó bastante bien [él] se ocupó de eso", recalca Betty Mercado sobre una de las razones por las que decidieron subastar las pertenencias de su tío. "Nos complace más que esa otra parte de él llegue al mundo entero. Las personas pueden tener algo de él, y lo sepan apreciar. [Su] legado es el del amor. De paz y amor, era un ser lleno de amor. El amaba a la humanidad". 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

