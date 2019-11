Walter Mercado: ¡Su pérdida acapara titulares alrededor del mundo! Los medios más importantes de habla inglesa también se hicieron eco de la sensible pérdida del astrólogo latino más famoso del mundo. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy el mundo despertó con la triste noticia de la pérdida del querido personaje que durante décadas nos deleitó con sus predicciones astrológicas, Walter Mercado. El exuberante personaje, famoso por su looks pintorescos y su frase de "sobre todo, mucho, mucho amor", falleció la pasada noche de un fallo renal en Puerto Rico a los 87 años. Image zoom Dennis M. Rivera Pichardo/AP/REX/Shutterstock Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y la repercusión de la noticia alrededor del mundo ha sido francamente impresionante. Infinidad de medios se han hecho eco de la gran pérdida que ha supuesto su muerte para el mundo latino y es lógico: Walter Mercado nos predijo el futuro desde que muchos tenemos memoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Ramon Feliciano En Estados Unidos, su sensible pérdida se extendió de este a oeste; desde el prestigioso LA Times, hasta el New York Times, donde podíamos leer en inglés: "Durante años, Walter Mercado mantuvo a las familias latinas pegadas al televisor mientras predecía su futuro leyendo las estrellas de forma dramática". Image zoom Dennis M. Rivera Pichardo/AP Photo TMZ se refería al triste suceso como "una gran perdida para la comunidad hispana, ya que siempre estuvo presente en los hogares latinos, desde los años ochenta, noventa y hasta ahora". Image zoom Getty Images La prestigiosa cadena americana NBC le recordaba así: "Esta extravagante celebridad televisiva se convirtió en una persona muy querida y una figura legendaria en los hogares de habla hispana durante varias generaciones, a lo largo de una carrera que duró cincuenta años". Al hablar del deceso en FOX, hacen mención de la peculiar colección de capas de Walter Mercado, algunas con plumas, piedras preciosas y ricos bordados de las que tenía más de dos mil. Image zoom Cortesía de Walter Mercado En nuestra redacción de People en Español, la noticia ha pegado muy en casa. Armando Correa, Editor en Jefe de la revista, le ha recordado de esta forma: "Walter Mercado ha sido parte de People en Español desde nuestros inicios. Hemos perdido a un fiel colaborador, alguien a quien nuestro equipo, lectores y usuarios veíamos como un miembro más de la familia. Walter, con sus predicciones, siempre nos dio esperanzas". Advertisement

