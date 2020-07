Walter Mercado habría dicho que Gael García Bernal estaba "muy viejo" para interpretarlo en película El desaparecido astrólogo quería que el actor Timothée Chalamet lo interpretara en la película de su vida. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el estreno del documental Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado (Netflix) sobre la vida del desaparecido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, los ejecutivos del proyecto revelaron que les gustaría adaptar el material y realizar una cinta biográfica. Pero, ¿quién interpretaría al extravagante y extrovertido psíquico? Antes de fallecer, Mercado lo tenía claro. Cristina Costantini aseguró a la revista Variety que el hombre que conquistó al mundo con sus predicciones astrológicas eligió al actor estadounidense Timothée Chalamet para darle vida en la pantalla grande. “Yo sugerí a Gael García Bernal y él dijo: ‘[Está] muy viejo”, dijo Costantini a la revista. Image zoom Según ella, Mercado procedió a preguntarle el nombre del chico de la película Call Me By Your Name. “Esta sería una buena oportunidad para él”, expresó Mercado, según Costantini. El hecho de no haber elegido a un actor latino llamó la atención del productor Alex Fumero. “Podría haber problemas de representación”, comentó, entre risas. “Pero Walter siempre elegirá juventud y belleza sobre cualquier cosa, incluyendo la representación latina”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El documental de Netflix que se estrenó con éxito esta semana, recorre la vida del astrólogo que, tras casi cuarenta años en la pantalla chica, tuvo que abandonar la televisión en el 2006 debido a un pleito legal con su entonces representante Bill Bakula para recuperar su nombre e imagen. Image zoom Walter Mercado y Timothee Chalamet Alexander Tamargo/Getty Images; JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP via Getty Images A pesar de haber ganado la batalla en corte, Mercado no se recuperó del duro golpe financiero y emocional que la querella le causó y jamás volvió a dar sus predicciones a través de la pantalla chica. Sin embargo, escribió sus horóscopos para periódicos y la edición impresa de People en Español hasta el día de su muerte. En el documental, Bakula aseguró no haberse arrepentido de nada. “[Walter] realmente quería ser una figura pública, realmente quería atención y quería hacer su reaparición”, comentó Costantini. “Pensamos que [el documental] sería su regreso, pero terminó siendo su última aparición. Él realmente amaba las luces y las cámaras. Le daban energía. Le daban vida”. Mercado falleció en noviembre del 2019 a causa de insuficiencia renal. Tenía 87 años.

