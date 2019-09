Walter Mercado se recupera de fracturas en columna y costilla El célebre astrólogo Walter Mercado se encuentra en recuperación luego de sufrir múltiples fracturas en la espalda y costilla, según revela en exclusiva su sobrina. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Walter Mercado se encuentra en recuperación tras sufrir múltiples fracturas en columna y una costilla. Así lo ha dado a conocer a People en Español Ivonne Bennet, la sobrina y mano derecho del célebre astólogo puertorriqueño, quien es desde hace años columnista de la publicación. “Antes de viajar al homenaje que le hicieron en Miami se cayó. Se resbaló en el baño”, explica vía telefónica desde San Juan su sobrina. Mercado se estaba dando una ducha cuando ocurrió la caída, pero él no le dio gran importancia. “Tenía dolores pero no fue a una cita [médica]. Así viajó [a Miami]”, explicó Benet sobre el viaje ocurrido a finales de julio pasado. “Regresamos el 8 de agosto. Le hicieron análisis y se dieron cuenta de que había sufrido una fractura en la espalda y la costilla. Se dio bien duro”. La caída no hizo más que complicar los padecimientos que ya desde hace un tiempo venía presentando el astrólogo por la ciática. “Él tiene ese tipo de cosita”, confirmó Bennet quien explica que aunque Walter continúa sumamente activo con sus obligaciones profesionales, debe seguir las instrucciones médicas: “Que se cuide, que descanse, que se alimente bien”. Una foto de Walter Mercado con la cantante Edita Nazario que fue tomada el pasado 28 de julio cuando él viajaba de San Juan a Miami para la inauguración de su muestra-homenaje: Image zoom ARMimage/The Grosby Group Y es que la agenda del astrólogo y reconocida figura de la televisión hispana no ha bajado de ritmo con los años: muy por el contrario. Walter Mercado se encuentra más activo que nunca. El pasado 2 de agosto se inauguró en el History Miami Museum la exhibición Mucho, Mucho Amor: 50 Años de Walter Mercado, un tributo a su distinguida carrera. Así mismo, el astrólogo continúa colaborado con People en Español y múltiples publicaciones, además de participar en un documental sobre su vida que se encuentra en plena grabación. “Estuvo grabando la semana pasada”, confirmó Bennet sobre dicho proyecto. Eso sí, el astrólogo necesita por ahora la compañía constante de un ayudante. “En estos día siempre hay alguien con él”, puntualizó su sobrina. ¡Esperamos que se recupere! Advertisement EDIT POST

