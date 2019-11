Confirmada la hora y fecha del funeral de Walter Mercado Se dan a conoce los detalles del funeral y entierro del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado fallecido este 2 de noviembre. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Puerto Rico se prepara para darle el último adiós a Walter Mercado. El célebre astrólogo falleció este sábado 2 de noviembre a los 87 años a consecuencia de problemas renales y como corresponde, familiares y amigos quieren darle una despedida a la altura de su rango y figura. Primeramente, su cuerpo será velado este miércoles 6 en la funeraria Puerto Rico Memorial. Según el sitio de Internet de la funeraria ubicada en San Juan ahí se realizará una "Conmemoración de Vida" a partir de la 1:00 p.m y hasta las 10:00 p.m. El sepelio se llevará a cabo el viernes 8 en el cementerio El Señorial Memorial Park and Funeral Home. "Nosotras estuvimos a su lado más de dos semanas, mañana, tarde y noche, al igual que Willie Acosta y todas las personas más allegadas. Aparentemente, Walter quiso morir solo y tranquilo, por aquello de evitarnos más dolor, quizás", explicó al diario local El Nuevo Día Dannette Benet, una de las sobrinas del astrólogo. "Nosotras estuvimos con él hasta el último momento y unos minutos después que nos fuimos del cuarto, falleció. Por este medio, estamos invitando a todo el pueblo a que nos acompañe en la funeraria y en el sepelio, porque Walter era del pueblo" Image zoom Meacalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La salud del célebre astrólogo entró en declive este verano luego de sufrir una caída en la bañera que le ocasionó fracturas en las costillas, según contó Ivonne Benet a People en Español. "Tenía dolores pero no fue a una cita [médica]. Así viajó [a Miami]", explicó su sobrina. "Regresamos el 8 de agosto. Le hicieron análisis y se dieron cuenta de que había sufrido una fractura en la espalda y la costilla. Se dio bien duro". Dicho viaje fue con el fin de que Mercado acudiera a la inauguración de la exhibición Mucho, Mucho Amor: 50 Años de Walter Mercado, un tributo a su distinguida carrera que se instaló en el History Miami Museum. Walter Mercado fue colaborador de People en Español -en su versión impresa y online- desde sus inicios. Que en paz descanse. Advertisement

