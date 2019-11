Vestido de terciopelo y rodeado de flores: así despedirán a Walter Mercado Vestido de terciopelo y rodeado de flores: así despedirán a Walter Mercado en sus exequias a realizarse en San Juan, Puerto Rico. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La vida y obra de Walter Mercado fue fastuosa, fabulosa, única. Y justamente así será como la familia del célebre astrólogo boricua lo despedirá en sus exequias a celebrarse a partir de hoy y hasta el viernes en San Juan, Puerto Rico. “A Walter le encantaban las flores. Él llevará puesto un vestuario confeccionado con terciopelo, que cambia de violeta a azul marino… La pieza tiene adornos y aplicaciones doradas”, se dijo este martes por medio de un comunicado de prensa emitido por la familia. “En el lugar reinará el olor a incienso, por lo que el ambiente será uno místico”. Mercado falleció este sábado 2 de noviembre a los 87 años por problemas renales. Sus servicios comenzaron hoy a. la 1:00 p.m., hora local, con una “Conmemoración de Vida” en la funeraria Puerto Rico Memorial. El sepelio se llevará a cabo el viernes 8 en el cementerio El Señorial Memorial Park and Funeral Home. En el lugar se mostrarán fotografías del astólogo que tuvo sus inicios como actor y bailarín. Diarios locales mostraban hoy fotos del público formado en el lugar para poder despedirse de él. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mercado partió a pocos meses de haber inaugurado la muestra Mucho, Mucho Amor: 50 Años de Walter Mercado, un tributo a su distinguida carrera que se instaló en el History Miami Museum. Así mismo participaba en un documental sobre su vida que codirigía Cristina Costantini. “[Walter] fue nuestra Oprah [Winfrey], nuestro Mr. Rogers, Liberace y asesor espiritual en uno”, expresó la cineasta a The New York Times. “Él manejaba un tipo de astrología amable, definitivamente positiva”. Lo extrañaremos. Advertisement EDIT POST

