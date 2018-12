Cortesía

El grupo Voz de Mando se convirtió en multimillonario la tarde del martes, pero no por aumentar su cuenta de banco, sino porque el cuarteto fue reconocido como uno de los más tocados en la plataforma digital Pandora, con más de mil millones de reproducciones de sus canciones.

“Ojalá fueran de dólares”, bromeó Jorge Gaxiola, líder y cantante del grupo. “Es una emoción bonita. Me siento muy feliz, contento y agradecido con el público y emocionado. Nunca pensé escuchar un número así para la carrera de Voz de Mando. Uno no se imagina lo que es escuchado. Hacemos [la música] porque amamos hacerla, no por responsabilidad. Es bonito saber que en otros países te están escuchando”.

Los chicos recibieron el reconocimiento en Las Vegas, donde se encuentran para participar en la decimonovena entrega de los premios Latin Grammy, al cual están nominados por tercera ocasión, esta vez en la categoría como Mejor Album Norteño.

Contrario a otros artistas que aseguran que con la nominación ya se sienten ganadores, Voz de Mando confiesa que para ellos sería importante llevarse la presea a casa.

“Por la calidad del álbum me siento con muchas esperanzas [de ganar] y con ganas de llevarlo a casa, ojalá que se pueda, que los miembros de la Academia hayan votado y los hayamos convencido”, dijo Gaxiola.

De llevárselo, ¿qué pecado van a cometer para celebrar?

“Con que no dejemos un chamaco [hijo] aquí nada más”, comentó entre risas el guitarrista Miguel Gaxiola.

La 19ª. entrega de los premios Latin Grammy se transmitirá este jueves 15 de noviembre por Univisión.