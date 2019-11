Entérate del caro hobby al que se dedica Voz de Mando fuera del escenario Los hermanos Jorge y Miguel Gaxiola cumplen su sueño de tener un carro fantástico. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando los chicos de Voz de Mando no están sobre el escenario, se divierten perfeccionando sus hobbies, que van desde trabajar en el campo hasta agrandar sus diversas colecciones. Como amantes de autos, los hermanos Jorge y Miguel Gaxiola, líderes del grupo, se embarcaron en una aventura para restaurar y transformar uno de sus carros favoritos y convertir su sueño en realidad de tener el llamado carro fantástico. Con la ayuda del mecánico y restaurador Martín Vaca, para el programa Mexicánicos de Discovery en Español, los músicos presentan su odisea para transformar un Camaro del año 1984 siguiendo una réplica en miniatura. Pero además de contar su afición por estos autos, los hermanos también festejan 10 años de carrera, dando a conocer algunos secretos y anécdotas de lo que han vivido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente, la agrupación se presentó en Guatemala y ahora continúa con su gira por todo Estados Unidos. Como buenos cinéfilos, la banda se ha aventurado en la actuación con sus vídeos, pero bien podrían contar su historia en la pantalla grande. "Los muchachos actuaron muy bien", aseguró Miguel. Mientras toman esa decisión, Voz de Mando se prepara para cerrar el año con broche de oro con su nuevo estudio en California, donde ya crean su próximo disco. ¿Volverán a los corridos? Los sabremos en el 2020. Advertisement

