¡Vota por tu ahijada favorita! Conoce a las nominadas por 5 famosas para entrar la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas Rita Moreno, Eva Longoria, Chiquis, Emily Estefan y Bianca Marroquín nominaron a cinco mujeres extraordinarias como sus ahijadas. Solo una de ellas entrará en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español del 2022 ¡La puedes elegir con tu voto! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir People En Espanol Poderosas 2022 - Madrinas e Ahijadas Credit: De Izq. a Der., Arriba: Gary Gershoff/Getty Images; Francis Bertrand; Aysia Marott; Dia Dipasupil/Getty Images; Dominique Charriau/WireImage; Abajo: Frank Ockenfels/ABC via Getty Images; Valentina García; Sami Drasin; Cortesía; Greg Doherty/Getty Images Nuestras cinco madrinas de lujo este año —Rita Moreno, Eva Longoria, Emily Estefan, Chiquis y Bianca Marroquín— cada una nominó a una ahijada para entrar en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas. Solo una de estas cinco extraordinarias mujeres nominadas entrará en la codiciada lista de People en Español y tu voto en PeopleEnEspañol.com determinará quien es la ganadora y una de las 'poderosas' del 2022. La ahijada de la legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno es la actriz Justina Machado, quien interpretó a su hija en la serie One Day At A Time. "Es inmensamente talentosa", dice Moreno sobre Machado, de 49 años, quien también actúa en la serie Queen Of The South. "Ella te atrapa como actriz y como persona. Creo que las latinas se sienten muy empoderadas con su presencia [en pantalla]" La cantante Chiquis nominó a su hermana, la empresaria Jenicka López, de 24 años, quien fundó su propia marca Over Comfort, que incluye ropa y accesorios. "Es un ejemplo a seguir", dice sobre la también modelo de talla grande, quien motiva con sus mensajes de amor propio a sus más de 1 millón de seguidores en Instagram. "Antes ella se sentía insegura de su talla, y ahora está brillando, está aceptando su cuerpo y está usando sus curvas para inspirar a otras mujeres", añade Chiquis sobre López. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN People En Espanol Poderosas 2022 - Madrinas e Ahijadas Credit: De Izq. a Der., Arriba: Gary Gershoff/Getty Images; Francis Bertrand; Aysia Marott; Dia Dipasupil/Getty Images; Dominique Charriau/WireImage; Abajo: Frank Ockenfels/ABC via Getty Images; Valentina García; Sami Drasin; Cortesía; Greg Doherty/Getty Images Por su parte, la estrella de Broadway Bianca Marroquín nominó a la educadora mexicana Sharon Lickerman, de 46 años. Lickerman —más allá de ser la mejor amiga de Marroquín desde que eran niñas— es la directora de la escuela Montessori REDS en la ciudad de Nueva York. "Me siento muy orgullosa de sus logros y todo lo que ha hecho para ayudar a la humanidad", dice la actriz mexicana sobre la directora asociada de la organización sin fines de lucro Reach Within In, cuya misión es ayudar a niños que han sido víctimas de abuso o negligencia. "Ha dedicado su vida al crecimiento académico y psicológico de los niños", concluye sobre su ahijada. La cantante cubanoamericana Emily Estefan no dudó en nominar a la actriz Isabela Merced para la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas. La estrella de raíces peruanas, de 20 años, protagonizó Dora and the Lost City of Gold, brilla en el drama de acción Sweet Girl en Netflix y hará el papel de la hija de Gloria Estefan en la comedia Father of The Bride, por estrenar en HBO Max. Más allá de representar a la comunidad latina con orgullo en pantalla, Merced "también es parte de la familia queer", revela Estefan sobre su ahijada. "Ella definitivamente es una jefa". La actriz y directora mexicoamericana Eva Longoria escogió ser la madrina de Julissa Arce. "Va a ser una de las voces más potentes de esta próxima generación", asegura sobre Arce, una escritora, productora y activista mexicana de 36 años, con quien colabora en la plataforma digital para latinas Poderistas. "Julissa está increíblemente enfocada en promover las historias de nuestra comunidad", afirma Longoria. "Su manera de contar historias es única y precisa", añade sobre la fundadora de la organización Ascend Educational Fund, que proporciona becas a estudiantes inmigrantes. ¡Vota ya por tu ahijada favorita para que sea parte de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español este año!

