Así es el supuesto yate de Vladimir Putin, con oro en el baño y pista de baile Se ha vuelto muy polémico el supuesto yate del presidente ruso Vladimir Putin, que es todo un derroche de lujos y parece una miniciudad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vladimir Putin Vladimir Putin | Credit: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images En medio de la sangrienta invasión rusa de Ucrania, se ha vuelto muy polémico el supuesto yate de lujo del presidente Vladimir Putin, que es todo un derroche y parece una miniciudad. De acuerdo con el diario Daily Mail, el Scheherazade es con seis cubiertas uno de los superyates más grandes del mundo. Tiene un espacio equivalente a dos bloques de apartamentos y es también de los más caros, al ser valorado en una suma de $659 millones. En estos momentos la embarcación de lujo se encuentra atracada y en reparación en el puerto italiano de Marina di Carrara, al norte de Pisa, y aunque algunos niegan rotundamente que pertenezca al mandatario ruso, otros afirman que es de su propiedad. Vladimir Putin Vladimir Putin | Credit: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images Según parece, en el día de ayer se retiró toda la tripulación rusa a bordo, la cual fue reemplazada por una británica. Por su parte, el capitán de la nave Bennett-Pearce niega que Putin sea el propietario de la embarcación. También lo niega el Italian Sea Group, propietario del astillero donde está atracado el Scheherazade. No obstante, una fuente dijo a MailOnline que "todos los rumores eran que pertenecía a Putin", y los aliados del líder opositor ruso Alexei Navalny dijeron a las autoridades italianas que pueden demostrar que la embarcación pertenece al presidente ruso. Hay otros motivos que relacionan el yate con el mandatario, como algunos toques personales como un gimnasio de judo, que incluye fotografías enmarcadas de cinturones negros. "La embarcación también está equipada con pista de aterrizaje para helicópteros militares de 16 pies y un sistema de seguridad de cuatro radares que se dice que es capaz de derribar drones", apunta el citado medio. Yate de Putin Yate de Putin | Credit: Laura Lezza/Getty Images Además, el yate ostenta todos los lujos imaginables: increíbles lámparas, sofás, piano, piscina, un área de jacuzzi, un spa y un salón de belleza. Tiene espacio para 18 invitados en nueve camarotes de lujo, además de una tripulación de 40 miembros que residen en 20 camarotes. Ha llamado mucho la atención que los soportes de papel higiénico del yate están chapados en oro, y tiene grandes candelabros, una mesa de billar y una pista de baile. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada superficie es de mármol u oro. Hay innumerables piscinas, un spa, una sauna, un teatro, salones de baile, un gimnasio, dos helipuertos. Es como una mini ciudad", dijo un trabajador que ayudó a construir el yate al diario británico Sun.

