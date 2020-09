“Una sirena”: Viviana Gibelli sorprende con sexy bikinazo a los 53 años La imagen de la presentadora ha generado numerosos comentarios entre sus seguidores, incluso alguno negativo al que ella misma se ha encargado de responder. ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión Viviana Gibelli dejó boquiabiertos a sus seguidores con la sexy fotografía en bikini que compartió con sus seguidores. La también actriz de 53 años presumió su increíble figura en un traje de baño de dos piezas de color dorado mientras disfrutaba de los rayos del sol en una piscina. “Permitido relajarse... Sol solecito dame energía para la semana. Feliz domingo”, dijo Gibelli al pie de la imagen en su cuenta de Instagram, que tiene 4 millones de seguidores. “Una sirena”; “Que disfrutes tu domingo en esa piscina, el dorado te queda muy bien pareces una faraona. ¡Pura hermosura!"; "¡Qué cuerpo!"; “La diosa del sol” fueron algunos de los comentarios dejados por sus seguidores. Cuando una de los usuarios le dijo que la había visto en Marruecos hace años y que "tenia full" celulitis, la venezolana respondió orgullosa que sí las tenía, "todas tenemos", y la instó a ser "feliz". Image zoom Instagram / Viviana Gibelli Además de presumir cuerpazo, Gibelli también ha revelado su intensa rutina de ejercicios para mantenerse en forma y su saludable dieta. Image zoom Instagram / Viviana Gibelli SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La exanimadora del Miss Venezuela también deja ver su lado familiar y comparte fotos y videos de los momentos hogareños que disfrutó con su familia durante la cuarentena por el coronavirus. “Noche de Ping Pong. No sé quién está peor hoy, pero sabían que jugarlo además de bajar el stress ayuda a que los chamos se enfoquen y mejoren motricidad. Por cierto, necesito clases, ¿alguien por aquí juega bien?”, preguntó a sus seguidores.

