"¿Dónde está la foto de Edith?": Viudo de Edith González responde a los cuestionamientos de sus seguidores Varias personas se percataron de que no se veía a simple vista ninguna fotografía de la fallecida actriz mexicana en la imagen de su despacho que había compartido el economista en sus redes. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Apenas el próximo lunes 13 de abril se cumplirán 10 meses de la partida de Edith González, tiempo que ha necesitado la familia para poder asimilar la dolorosa noticia y aprender a convivir con el recuerdo de la fallecida actriz mexicana, quien dejó una huella imborrable en los corazones de todos sus seres queridos, entre ellos su hija Constanza y su viudo Lorenzo Lazo. Tras perder al gran amor de su vida, el economista mexicano ha logrado rehacer poco a poco su vida, incluso en el terreno amoroso. Tal y como informábamos hace unas semanas, Lazo se está dando una nueva oportunidad en el amor con Lourdes Peláez, una guapa relacionista pública de 43 años que ha conseguido sanar el herido corazón del economista luego de la partida de Edith. Pero el recuerdo de la protagonista de exitosas telenovelas como Corazón salvaje, Doña Bárbara y Cielo Rojo sigue estando muy presente en su día a día, aunque no lo manifieste tanto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El economista compartió este martes a través de sus redes sociales una imagen en la que aparece leyendo un libro desde el despacho de su casa que dio mucho de qué hablar. “Aunque no haya tumbona en la playa leer es un placer”, escribió junto a la instantánea. Varios de sus seguidores se percataron enseguida de que a simple vista no se veía ninguna fotografía de la fallecida actriz por ningún rincón de su despacho. “¿Dónde está la foto de Edith?”, le preguntó una seguidora tras echar en falta la fotografía. Tan elegante y respetuoso en sus contestaciones como siempre, la respuesta del viudo de la también heroína del exitoso melodrama de Televisa Salomé no se hizo esperar. “En un lugar muy especial”, le respondió el economista, dejando así claro que Edith sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón y en su memoria. Advertisement

Close Share options

Close View image "¿Dónde está la foto de Edith?": Viudo de Edith González responde a los cuestionamientos de sus seguidores

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.