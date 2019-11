Viudo de Edith González, Lorenzo Lazo, recordó a la actriz con hermoso altar Como una forma de recordar a su esposa Edith González, su viudo, Lorenzo Lazo, realizó un hermoso altar de Día de Muertos, donde colocó una fotografía de la actriz. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos meses, de dio a conocer el fallecimiento de Edith González; por ello, su viudo Lorenzo Lazo aprovechó la tradición mexicana de Día de Muertos para hacer un homenaje a quien fuera su esposa por ocho años. El economista puso un altar con una fotografía de la actriz quien se nota muy sonriente. "Ofrenda y altar de muertos familia Lazo", escribió Lazo para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Dedicado a Edith González de Lazo y Concha de la Mora de Lazo". RELACIONADO: Murió Edith González a sus 54 años Image zoom Cortesía TELEMUNDO En dicho audiovisual, se puede apreciar un gran altar con calaveras de diversos tamaños, velas, veladoras, pan de muerto, las obligadas flores de cempazuchitl y papeles de colores alusivos como parte de la decoración. Al centro se puede ver una imagen de la Virgen de Guadalupe y otra fotografía que debe ser de Concha de la Mora. Image zoom Edith González y su esposo Lorenzo Lazo saliendo de una tienda de tecnología. Los cibernautas se mostraron complacidos ante este homenaje familiar para la protagonista de la telenovela Mujer de madera y realizaron diversos comentarios al respecto. "Que hermosa ofrenda. Es usted un señor muy fuerte que la vida le ha presentado pruebas muy difíciles. Tiene toda mi admiración y respeto. Espero su corazón tenga consuelo", dijo un seguidor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta precioso se ve y se siente su gran amor por ella. Dios Bendiga a Edith al regalarle a un esposo como usted señor Lazo", mencionó una fanática. "Que bonita! Le quedó muy bien! Y los que ya no viven con nosotros, viven en nosotros me lo enseñó mi padre a los 16 años, cuando partió al llamado de Dios y no tuve más opción", comentó alguien más. Además de esta demostración de afecto por parte de Lorenzo Lazo, muchos amigos y colegas de Edith González la recordaron en esta fecha. Advertisement

