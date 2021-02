Close

Viudo de Selena reaparece con grupo rival de Abraham Quintanilla Chris Perez, viudo de Selena, regresó al ojo público, pero no lo hizo solo, está acompañado de miembros de la agrupación que han ocasionado molestia a Abraham Quintanilla. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La bioserie de Selena Quintanilla que actualmente se encuentra en la plataforma streaming Netflix se convirtió en motivo de molestia para Chris Perez, viudo de la cantante. Tras el anuncio del lanzamiento de esta emisión, el músico argumentó que nunca recibió información al respecto. Días después, dio a conocer un mensaje que parecía dedicado a la familia de la fallecida celebridad. "Escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de Selena… Adelante", escribió en aquel momento. Ahora, reaparece acompañado de La mafia, un grupo de Tex-Mex que es considerado el rival de Los Dinos, la banda creada por Abraham Quintanilla. "Gracias a Dios que tengo a estos chicos para ayudarme cuando lo necesito. Mando Lichtenberger, Jr. y Oscar de la Rosa de La mafia", escribió Pérez en su cuenta de Instagram para acompañar una imagen donde todos se encuentran en un estudio de grabación. La molestia del padre de la intérprete de "Como la flor" en contra esta agrupación surgió luego de que se atribuyeran el lanzamiento musical de su hija. Image zoom Credit: Danny Bollinger/WireImage; Matt Petit/Getty Images for MAC Cosmetics; Vinnie Zuffante/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque vivieran 200 años, jamás la podrán alcanzar. No sean envidiosos", Abraham Quintanilla "Estos dos payasos realmente no sé cuál es su queja. Cuando Selena y Los Dinos empezaron su carrera musical, Selena tenía nueve años y todos en el grupo eran adolescentes. Selena y Los Dinos abrieron un show de La mafia y ahora ellos dicen que son los que dieron el comienzo a Selena, lo que realmente es una estupidez de su parte", escribió el mes pasado Quintanilla en su cuenta de Facebook. "Selena y los Dinos sobrepasaron a La mafia y Selena ahora es una artista y una leyenda mundial que La mafia, aunque vivieran 200 años, jamás la podrán alcanzar. No sean envidiosos". El tiempo dirá si Chris Pérez se une profesionalmente a La mafia y las rencillas con la familia de su fallecida esposa terminan.

