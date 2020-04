El viudo de Edith González y su novia derrochan su amor en redes con románticos mensajes Aunque inicialmente fueron discretos con su relación, Lorenzo Lazo y Lourdes Peláez ya no esconden su amor y se lo declaran a los cuatro vientos en tiernas dedicatorias. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El amor ha vuelto a llamar a la puerta de Lorenzo Lazo. Lo contamos hace unas semanas cuando la noticia saltaba a la luz. El viudo de Edith González apuesta de nuevo por este sentimiento de la mano de Lourdes Peláez, la mujer que le ha devuelto la sonrisa. Todavía no han posado juntos pero su romance ya es un hecho. A pesar de la discreción, la pareja ya derrocha palabras de amor y cariño en sus redes sociales donde se han regalado piropos y mensajes amorosos. El economista publicaba un video lleno de esperanza en estos tiempos de coronavirus donde invitaba a la gente a quedarse en casa. “Te echo de menos”, le contestaba Lourdes. Image zoom Unas cariñosas palabras a las que él contestaba con unos emoticonos con ojos de corazón. El nuevo amor de Lorenzo vive en Guadalajara mientras él reside en Ciudad de México. La distancia no ha sido un problema en su incipiente relación tal y como él contaba al comienzo de su romance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora permanecen separados pero estos mensajes de respeto y cariño demuestran que lo suyo es cada vez más sólido. Él también comenta las publicaciones de su amada en redes en las que se percibe una gran sintonía. Image zoom El próximo mes de junio se cumplirá un año de la marcha de Edith, mujer de Lorenzo durante casi una década. El empresario siempre ha demostrado su profundo amor a la que fue su esposa recordándole y dedicándole mensajes en fechas señaladas. Pero la vida sigue y Cupido le ha dado una nueva oportunidad que no piensa dejar pasar. Advertisement

Close Share options

Close View image El viudo de Edith González y su novia derrochan su amor en redes con románticos mensajes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.