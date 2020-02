El viudo de Edith González por fin recibe una buena noticia. ¡Va a ser abuelo! Después de una etapa un tanto gris tras la marcha de la actriz, Lorenzo Lazo está pletórico al conocer que su hija está embarazada y se estrenará como abuelo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El último año no ha sido precisamente el mejor para Lorenzo Lazo. Desde que falleció su esposa, Edith González, nada ha sido lo mismo para él. Aunque ha llenado su vacío viajando, trabajando y respirando arte tal y como hemos visto en sus redes, el economista necesitaba algo más. Pues parece que ese momento ha llegado. Su hija, Lorenza Lazo le ha dado la mejor noticias de todas, ¡está embarazada! A través de las redes sociales de su amiga Vanessa Huppenkothen hemos podido saber que está esperando su primer hijo ¡y que será un niño! Tanto Lorenza como su marido Diego Bally lo anunciaban en un evento familiar con mucha emoción y alegría. La buena nueva llega para llenar de ilusión a su padre quien la ha recibido encantado de la vida. Image zoom Un acontecimiento muy especial que seguro Edith hubiera celebrado a lo grande por la bonita relación que mantenía con la hija de su esposo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorenzo suele hacer pocas apariciones en público, sobre todo desde la muerte de su esposa. En su perfil de Instagram y de forma muy generosa nos ha ido informando de sus aventuras, sus viajes y también de sus recuerdos más bonitos con Edith a través de videos y fotos entrañables. Ahora, con la llegada de un nuevo miembro de la familia, Lorenzo comienza una faceta diferente, esta vez como abuelo. Muchísimas felicidades a todos, sobre todo a la futura mami, por esta bendición. Advertisement

Close Share options

Close View image El viudo de Edith González por fin recibe una buena noticia. ¡Va a ser abuelo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.