El viudo de Edith González ha encontrado el amor. Así es la mujer que le ha devuelto la ilusión Nueve meses después del fallecimiento de la actriz, Lorenzo Lazo vuelve a estar enamorado. Se trata de Lourdes Peláez, una relaciones públicas de 43 años. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lorenzo Lazo vuelve a sonreír por amor. El economista recibía estos días el Doctor Honoris Causa y a tal importante celebración acudía su hija Lorenza Lazo, la hija de Edith González, Constanza Creel, y una mujer que le miraba orgullosa y no dejaba de aplaudir desde la primera fila. Se trata de Lourdes Peláez y según expresó la hija del empresario esta jornada, se trata de la nueva pareja de su padre. Es una relaciones públicas de 43 años con quien lleva saliendo desde hace unas semanas. La comunicadora Andrea Legarreta también confirmó en su programa Hoy que había estado charlando con Lazo a la salida de este evento y que él mismo le confesó que se estaba dando una oportunidad en el amor con esta mujer, originaria de Guadalajara. Image zoom Lourdes Peláez Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con una sonrisa de oreja a oreja, el economista posó con su hija, embarazada de su primer nieto, y con su nueva ilusión. Aunque él todavía no ha desvelado nada ante los medios abiertamente, Lourdes estuvo a su lado para acompañarle en este momento tan importante en su vida, siendo un gran apoyo para él. Lourdes es una mujer muy atractiva, rubia y de ojos claros que guarda cierto parecido con Edith. Han sido nueve meses duros sin la actriz, en los que le ha echado profundamente de menos, pero poco a poco Lorenzo vuelve a ver la luz y abrir su corazón a este sentimiento. Muchísimas felicidades por el reconocimiento y por esta nueva ilusión. Advertisement

