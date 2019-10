Viudo de Edith González reaparece en una alfombra roja por primera vez cuatro meses después de la muerte de la actriz Lorenzo Lazo hace su primera aparición en un importante evento ante las cámaras en compañía de otra bella mujer, su hija Lorenza, su gran apoyo en esta estapa. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando se cumplen cuatro meses de la partida de Edith González, su esposo Lorenzo Lazo reaparece por primera vez en todo este tiempo en una alfombra roja. En muchas ocasiones en el pasado él había sido el acompañante ideal de la querida actriz con quien posó en sus presentaciones profesionales de lo más orgulloso. Tras unos meses alejado del ojo público y centrado en viajar y encontrarse así mismo después del duro golpe, Lorenzo se ha dejado ver más recuperado, sonriente y muy amable con los medios. A su lado, la otra mujer de su vida, su hija Lorenza, quien ha sido su gran apoyo en es esta difícil etapa. El economista, siempre activo en sus redes donde ha recordado a Edith constantemente, acudía de lo más elegante con traje y pajarita a un importante evento de una revista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poquito a poco parece que va recuperando la sonrisa a pesar del dolor que le dejó la pérdida de Edith el pasado mes de junio. Lorenzo puso tierra de por medio y se trasladó al Viejo Continente donde visitó diversas ciudades tal y como nos fue informando a través de sus redes. Tampoco faltaron fotos y videos en honor a la que fue su amada esposa por casi una década junto a preciosas dedicatorias de amor y respeto. Lorenzo ha elegido esta celebración en la ciudad de México para demostrar que está bien y ha aprovechado la ocasión para volver a gritar el gran orgullo que siente por su país. “Vamos a creer en México, vamos a estar unidos por México”, ha expresado con una gran sonrisa. Advertisement EDIT POST

