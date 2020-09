Viudo de Edith González recuerda a su esposa en el día que sería su aniversario de bodas Con una imagen conmovedora y un mensaje sencillo pero cargado de amor, Lorenzo Lazo ha conmemorado el día que contrajo nupcias con la fallecida actriz. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 24 de septiembre es un día muy especial para Lorenzo Lazo. Representa la fecha en que contrajo matrimonio con uno de los grandes amores de su vida, Edith González. Este año hubiera cumplido diez años de casados pero la marcha de la recordada actriz antes de tiempo debido a un cáncer lo impidió. Igualmente su viudo quiso honrar este día con una imagen conmovedora que llegó a los corazones de todos sus seguidores y los de su esposa. Para recordarla como se merece, el economista compartió una foto de las dos alianzas de bodas con sus nombres grabados. Junto a la imagen, un mensaje sencillo pero muy significativo: "24 de septiembre de 2010". Una fecha que representa el gran amor que vivieron y la unión que siempre tendrán a pesar de su partida. El también empresario siempre recuerda a la actriz a través de sus redes en momentos significativos. Su muerte a los apenas 54 años y en lo mejor de su vida dejó un gran vacío no solo en su esposo sino también todos los que la amaron y la conocieron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace un año y medio de su fallecimiento pero sus compañeros, sus fans y, especialmente, su esposo siguen recordándola a través de imágenes, anécdotas y momentos felices con la actriz. Image zoom Agencia México Recientemente se estrenó la que fue su última película, Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido, una cinta de cuatro horas y por tanto la más larga en la historia de México que está disponible en varias plataformas digitales. Su legado y su arte siguen más vivos que nunca. Felicidades a ambos por este día tan especial.

