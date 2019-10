Viudo de Edith González se pronuncia sobre el estado de Constanza, la hija de la actriz A cuatro meses de su partida, Lorenzo Lazo ha roto el silencio y ha hablado de Constanza, la hija de la actriz, a quien ha defendido con estas palabras por esta razón. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su reaparición pública tras la muerte de Edith González hace cuatro meses ha sido una gran sorpresa para todos. Mucho más recuperado y con una gran sonrisa, Lorenzo Lazo se dejaba ver en evento en la ciudad de México al que acudió acompañado de su hija Lorenza. Ambos pasearon por la alfombra roja y todo fueron risas y alegría. Sin embargo, hay un tema que le borra la sonrisa de inmediato. Tiene que ver con Constanza, la hija de la actriz, para quien el economista ha pedido absoluto respeto en estos y todos los momentos. Ya lo hizo a través de sus redes hace apenas unos días con unas publicaciones que defienden la privacidad de los menores. “Hay medios que respetan mas la privacidad de un delincuente que de un menor de edad”, escribió, añadiendo el artículo 16 de la Convención de la ONU de los Derechos del Niño. “…todo niño tiene derecho a no ser objeto de injerencias en su vida privada”. Al ser preguntado al respecto en su primera aparición frente a las cámaras, reiteró lo dicho en sus redes. “Miren, lo voy a repetir con mucho cuidado, en nuestro país a un delincuente se le respeta la privacidad de su nombre, de su identidad y se aísla su cara de la exposición a los medios públicos porque se les respeta el derecho a su identidad”, explicó ante los medios tal y como recoge la revista Quién. Image zoom Agencia México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es por eso que quiso hacer un llamamiento muy importante que implica a la jovencita de 15 años y su intimidad. Al ser cuestionado sobe ella y su actual situación, esto fue lo que contestó. “De la misma manera recomiendo y quizás también exijo que a los menores de edad se les respete su privacidad”, dijo tajante. “Por lo tanto no pienso hablar de ningún menor de edad en público”. Sin citar el nombre de la hija de su fallecida esposa quiso hacer un llamamiento para que la ley se cumpla para todos. Él no está dispuesto a hablar de ello y con la educación que le caracteriza ha pedido que el resto haga lo mismo. Una muestra de amor y profundo cariño a la joven a la que vio crecer. Advertisement EDIT POST

