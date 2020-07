¡Viudo de Edith González comparte una de las posesiones más queridas de la actriz! Lorenzo Lazo publicó un conmovedor video casero que muestra algo que llenó de amor y alegría los últimos días de la actriz mexicana. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha pasado más de un año de su partida y todavía nos parece increíble que Edith González no esté con nosotros. Su esposo, Lorenzo Lazo, la sigue recordando con fotografías, dedicatorias y momentos especiales que significaron mucho para la que fue su última esposa. Una reciente publicación en su perfil de Instagram muestra algo que la protagonista de Salomé amó por encima de todas las cosas y que le sirvió de terapia y ayuda en sus últimos días. Nos referimos a sus mascotas. El empresario publicó un cómico video de una de ellas, un precioso husky siberiano al que la actriz adoraba y que presumió en más de una ocasión junto a sus otros peludos. Con motivo del Día Mundial del Perro, Lorenzo compartió esta divertidísima estampa del can disfrutando de su siesta y con pocas ganas de ser molestado. Una imagen que nos recuerda a esos retratos que Edith también nos regalaba siempre con la mejor de sus sonrisas en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera actriz mexicana tenía muchas cosas buenas, era una dama de la escena, una madre inigualable y una hija y esposa entregada, pero entre sus otros valores estaba el del amor incondicional a los animales, a quienes defendía y cuidaba con todo su corazón. Esta imagen nos ha vuelto a traer preciosos recuerdos de la bella intérprete de Doña Bárbara y nos ha encantado. ¡Gracias Lorenzo por este regalo!

