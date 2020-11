Close

El viudo de Edith González grita su amor a los cuatro vientos por su nueva novia Lorenzo Lazo publicó por primera vez una foto con su pareja, Lourdes Peláez, y celebró su amor por ella con una declaración de lo más romántica. "Siempre hay motivos para celebrar la vida". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Muy cauto y extremadamente cuidadoso con su vida privada, Lorenzo Lazo hizo una excepción y compartió por primera vez una cariñosa foto con Lourdes Peláez, la mujer que se ha ganado su corazón. Aunque su relación había saltado hace unos meses a la prensa rosa por las diferentes apariciones juntos, entre otras el nombramiento de Doctor Honoris Causa a Lorenzo, hasta ahora el economista se había mantenido discreto y sin dar declaraciones. La foto de la parejita de lo más enamorada fue compartida por Lorenzo en su perfil de Instagram, un gesto que confirma que vuelve a estar ilusionado y que son la viva imagen de la felicidad. El que fuera esposo de Edith González y su nueva pareja acudían juntos a una exposición del pintor Van Gogh en México, lugar desde donde se tomaron la amorosa instantánea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Una experiencia inolvidable! Siempre hay motivos para celebra la vida, y vamos juntos Lourdes", escribió entusiasmado. Un año y medio después del fallecimiento de la actriz y a pesar de todo el dolor que supuso, Lorenzo se muestra enamorado de la vida y de las cosas maravillosas que también da. Image zoom Credit: Agencia México Muy activo en sus redes donde comparte sus aficiones y gustos culturales, por fin ha dejado asomar un trocito de su sentir y de su corazón siempre desde el cariño y el respeto. Felicidades a la pareja.

