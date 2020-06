Viudo de Edith González denuncia la existencia de cuentas falsas a su nombre en redes Lorenzo Lazo ha compartido varios enlaces con perfiles falsos que se hacen pasar por él y ha pedido la colaboración de sus seguidores. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de su perfil en Instagram, Lorenzo Lazo ha denunciado la existencia de varios perfiles a su nombre que se hacen pasar por él y han mandado mensajes que nada tienen que ver con él. Se trata de cuentas falsas que utilizan su nombre y apellido para suplantarle. El viudo de Edith González ha contabilizado dos y ha advertido a sus seguidores que las ignoren en caso de recibir privados desde ellas. "Me llegó un fake a su nombre. La verdad me asustó", le escribió una usuaria. "Mándame el mensaje que te enviaron a mi buzón", le contestó el empresario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El economista ya se lo ha hecho saber a Instagram a través de estos avisos y reportes para que se tomen cartas en el asunto. Bastante activo en redes donde comparte sus impresiones, sus viajes y sus recuerdos más personales, Lorenzo ha pedido que bloqueen y denuncien cualquier comportamiento sospechoso. "Ojo, cuenta falsa otra vez", "Insisten en hacer cuenta falsa", escribió en sus dos publicaciones advirtiendo del malaje virtual del que está siendo víctima. Esperamos que pueda solucionar este incidente lo antes posible.

