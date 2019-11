Viudo de Edith González comparte video inédito de la actriz meses antes de su partida A través de un video personal de la actriz tomado este año durante unas vacaciones juntos, Lorenzo Lazo, la ha recordado más feliz y sonriente que nunca. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La echamos mucho de menos, pero gracias a Lorenzo Lazo, su viudo, podemos disfrutarla de vez en cuando un ratito. Su esposo ha vuelto a regalarnos un momento mágico de Edith González a través de un precioso video de la actriz corriendo y sonriente en uno de los viajes de la pareja. Lorenzo la recuerda así, feliz y siempre con ganas de todo. Precisamente ese ha sido el mensaje que ha acompañado la grabación tomada en una salida de los enamorados el pasado mes de enero. “Persigue tus sueños, que nada te detenga, ¡siempre hacia adelante! Recuerdo de un viaje inolvidable, como la vida misma”, ha escrito emocionado el economista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen muestra a una Edith dichosa, corriendo y haciendo justo lo que indica Lorenzo en su mensaje, tirar hacia adelante sin tirar la toalla y dándolo todo. Un hermoso recuerdo meses antes de que la actriz nos abandonara debido al cáncer que llevaba padeciendo los últimos años. Image zoom mezcalent Esta es una de las muchas veces que Lorenzo le ha homenajeado en redes. La última vez fue el pasado Día de los Difuntos cuando compartió un altar dedicado a ella y su primera esposa. Gracias nuevamente por hacernos partícipes de un momento tan especial e inolvidable. Siempre en nuestros corazones. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Viudo de Edith González comparte video inédito de la actriz meses antes de su partida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.