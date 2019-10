Con esta sorprendente foto de Edith González, su viudo la recuerda a cuatro meses de su muerte Lorenzo Lazo ha vuelto a hacernos un regalo único. El economista ha mostrado una imagen de lo más divertida y risueña de la actriz acompañada de estas tiernas palabras. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque nos vayamos, el amor nunca muere. Y así lo refleja cada vez que tiene ocasión Lorenzo Lazo. El viudo de Edith González nos ha deleitado con una de las fotos más hermosas de la actriz. Nunca antes la habíamos visto pero su esposo ha querido darnos este regalo. Cuando se cumplen cuatro meses de su partida, el economista la recuerda siempre con positivismo y alegría, como era ella. Junto a la emotiva imagen ha escrito unas palabras que nos deberían hacer reflexionar. “Siempre hay razón para sonreírle a la vida”, ha expresado. Un escrito que hace juego con la preciosa fotografía de una Edith feliz, contenta y llena de vida, tal y como la recordamos. Con una sonrisa de oreja a oreja, rodeada de globos y comiéndose un helado, la imagen nos toca el corazón pero también nos llena de alegría. A pesar de su temprana partida y del dolor que eso dejó en todos, especialmente su familia, Lorenzo sigue mirando al frente e incluso se ha dejado ver frente a los flashes en un reciente evento en México. Image zoom Agencia México Siempre activo en sus redes, vive inmerso en sus lecturas, en sus viajes y, por su puesto, en las cosas que son justas. Hace unos días reivindicaba la protección de la privacidad de los niños recordando a todos las leyes que defienden esa intimidad. Un mensaje que de alguna manera es una llamada de atención para quienes traten de atentar contra el espacio privado de Constanza, la hija de Edith. Entregado a su familia, Lorenzo cuenta con el apoyo incondicional de su hija Lorenza y de sus amigos, sus grandes pilares en estos momentos de transición. Gracias por la foto y el sentido mensaje. Siempre hay razones para sonreír. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Con esta sorprendente foto de Edith González, su viudo la recuerda a cuatro meses de su muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.