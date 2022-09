La viuda de Vicente Fernández rompe el silencio sobre las infidelidades del cantante Doña Cuquita enfrentó los comentarios sobre las infidelidades de su difunto esposo y contestó a la prensa de una manera muy sincera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández y Doña Cuquita Vicente Fernández y Doña Cuquita | Credit: Instagram Vicente Fernández Tras la publicación de la biografía no autorizada El último rey: El hijo del pueblo de Vicente Fernández, donde se mostraban las supuestas infidelidades del cantante a su esposa, es ahora su viuda, doña Cuquita, quien rompe el silencio y habla sobre el tema. En un reciente encuentro con la prensa con motivo del nombramiento de una calle en honor al artista en Los Ángeles, María del Refugio Abarca Villaseñor fue cuestionada acerca de los amoríos de Vicente. ¿Cómo manejó el ojo alegre de su esposo?", fue la primera pregunta que le lanzó la prensa, a lo que respondió: "Pues alegre también yo, pues sí". Y añadió: "Si él era feliz, yo era feliz también con él". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y ante la cuestión de cómo pudo aguantar estos engaños durante sus 57 años de matrimonio ella aclaró: "Ni modo de andarlo cuidando, imposible. Yo dije, de las puertas para adentro es mi marido; de las puertas para afuera, yo no sé qué haga", apuntó. Y hasta añadió que nunca sintió celos por las otras mujeres: "Al contrario, qué bueno que lo vivió", dijo. María del Refugio —quien es la madre del famoso cantante mexicano Alejandro Fernández— tenía solo 17 años cuando conoció al amor de su vida. Ambos vivían en Huentitán, Jalisco, y ella era la hermana de uno de los amigos de Vicente Fernández. Sus hijos Vicente Fernández Jr., Alejandro Fernández, Gerardo Fernández, y Alejandra Fernández. (Alejandra no es hija biológica pero fue adoptada por Vicente y por Cuquita a los 40 días de nacida) valoran todo lo que ha hecho por la familia a lo largo de los años y muestran su cariño público por ella cada vez que tiene ocasión.

