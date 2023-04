"No tengo porque complacer a nadie": viuda de Julián Figueroa estalla en medio de su dolor La cantante y bailarina Imelda Garza no se quedó callada ante las críticas que ha recibido tras el fallecimiento del padre de su hijo y quien fue su esposo por casi seis años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ismelda Garza Credit: Instagram / Ismelda Garza Tras el inesperado fallecimiento del cantante mexicano Julián Figueroa, su esposa Imelda Garza ha sido duramente señalada por supuestamente haberle dado la espalda. Sin embargo, la joven no se quedó callada y respondió a sus detractores con un contundente mensaje. En su cuenta de Instagram se leen algunos comentarios de los internautas en las que cuestionan que haya colocado de primero un video reel en su perfil en la que promociona su nueva canción "Intoxicada", en medio de lo que está pasando su familia. "No se ve bien que hayas anclado este video, la publicación anclada tendría que ser las palabras que le dedicas a Julián"; "bueno, tu música está en segundo y hasta en tercer plano ahorita mismo, así que no ancles más"; "no sé, a mí se me hace raro que justo después de la muerte de Julián haya anclado este reel, pareciera que está promocionando aprovechando la atención que está recibiendo", le dijeron. Mensajes a Ismelda Garza Credit: Instagram / Ismelda Garza Ante la avalancha de opiniones de los usuarios de redes, la joven pidió consideración por su familia en este momento de duelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes sí lo entienden. A todos los demás, les pido de corazón algo de respeto", escribió en sus historias. Mensaje de Ismelda Garza Credit: Instagram / Ismelda Garza Es la segunda vez que la cantante habla sobre el tema, luego de que el lunes le dedicara unas palabras a Figueroa en las que le agradeció todo el tiempo que vivieron juntos. "Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore".

