Se cumple un sueño de Fernando del Solar tras su fallecimiento: toda su familia junta Los hijos que tuvo Fernando del Solar con Ingrid Coronado se reunieron con los de su esposa Anna Ferro después de la muerte del presentador argentino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anna Ferro y Fernando del Solar Anna Ferro y Fernando del Solar | Credit: Anna Ferro/IG Al parecer se ha hecho realidad uno de los grandes sueños de Fernando del Solar: ver a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado junto a los de su esposa Anna Ferro. Fue su viuda quien en medio de la gran tristeza luego de casi una semana de su fallecimiento, compartió una foto que la llena de orgullo, en la que aparecen sus hijos Alessandro, Mario Carlo y France, junto a Luciano y Paolo, los hijos del actor con Coronado. "Amore mío… sé que tú tuviste que ver con esta reunión gracias por ayudarme a ver juntos a nuestros hijos", dijo Ferro en Instagram. "Los tuyos, los míos y nosotros. Te amo hasta el infinito. Gracias por tanto @fernandodelsolar. Siempre serás el amor de mi vida". Aunque Ferro ocultó la identidad de los hijos de Coronado, se puede ver cuánto han crecido todo este tiempo. A la imagen de los seguidores de Ferro y Del Solar reaccionaron con hermosos mensajes: "Tú le cambiaste la vida a él y eso todo el mundo lo sabe, amor es amor"; "que esta unión siga por siempre👏🙌❤️"; "eres una gran mujer ❤️", le dijeron. Fernando del Solar Credit: Fernando del Solar Instagram Aunque Ferro no dio muchas más explicaciones, al parecer en vida Del Solar no pudo tener a sus familias juntas, por lo que ahora se hizo su última voluntad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El expresentador argentino del programa Venga la alegría falleció a los 49 años luego de una larga lucha contra el cáncer. Ferro compartió con sus seguidores que los restos de su esposo ya estaban en casa, y que luego serán esparcidos en el mar.

