Viuda de Xavier Ortiz suplica, por su hijo, que no se lucre con la muerte del cantante La muerte de Xavier Ortiz ha estado rodeada de especulaciones; por ello, Carisa de Léon, viuda del cantante pide respeto para la memoria del cantante. Teme que su hijo se entere de la causa de su fallecimiento. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De acuerdo con las primeras investigaciones, las autoridades indican que Xavier Ortiz pudo haberse suicidado. Por ello, Carisa de León, viuda del cantante y madre de su único hijo, Xavi, suplicó, con lágrimas en los ojos, que poro bien del niño “por favor” que no se lucre con la muerte del intérprete de la Bugambilia en la obra musical Aventurera Image zoom IG Xavier Ortiz “Es algo que no me gustaría, que mi hijo tuviera que ver [imágenes de su padre muerto], ni que nadie tuviera que decirle algo al respecto [sobre el supuesto suicidio]. Ni en su escuela, ni en ningún lugar. Por respeto. Es un niño de ocho años que acaba de perder a su papá a quien adoraba”, mencionó De León al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “No sé cómo alguien puede tener el corazón para lucrar o para compartir y mostrar algo así que puede lastimar tanto a alguien”. RELACIONADO: ¿Sergio Mayer rendirá homenaje a Xavier Ortiz? Carisa de León también reveló que el exGaribaldi convivió con su hijo pocos días antes de morir. También, informó que, si bien, desde hace un par de años estaba separada del también actor, continuaban casados y explica la razón de no haber disuelto el matrimonio. “Nunca nos divorciamos. Iniciamos el proceso; cuando llegamos casi al final decidimos desistirnos de concluirlo. Y no era una prioridad para ninguno de los dos divorciamos en este momento”, relató. “Llevábamos una comunicación mucho más tranquila, mucha más efectiva por Xavi”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Rafael Ortiz, hermano mayor del fallecido cantante, dio a conocer que al parecer una llamada telefónica ocasionó que Xavier Ortiz se quitara la vida. “Recuperé un celular de él [Xavier Ortiz] que lo estamos investigando. Al parecer es que [el suicidio] fue un detonante de una llamada telefónica. En cuanto la tenga, la vamos a proporcionar al fiscal para lo que integren en esa carpeta y nos quiten la duda a todos”, explicó Rafael Ortiz a los medios de comunicación. “Hay que ver cuándo fue la última llamada porque ahí sabemos que fue el detonante”.

Close Share options

Close View image Viuda de Xavier Ortiz suplica, por su hijo, que no se lucre con la muerte del cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.