Viuda de Vicente Fernández obtiene amparo contra Televisa para que suspenda su serie sobre Don Chente El gigante de la televisión Televisa no podrá transmitir de momento la bioserie de Vicente Fernández que protagoniza Pablo Montero debido a un recurso de la viuda del fallecido cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El equipo legal de la familia del ícono mexicano Vicente Fernández logró que tres jueces federales dictaran a favor de continuar con las medidas impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para impedir la transmisión de la bioserie del fallecido cantante. Ante este dictamen, Televisa-Univision no deberá lanzar la serie sobre la vida del cantante titulada El último rey: el hijo del pueblo, protagonizada por Pablo Montero. "Tres distintos jueces federales de amparo conceden suspensión a la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, para que sigan surtiendo efecto las medidas que impuso la autoridad federal (IMPI), ordenando no transmitir la ilegal bioserie y que estas no pueden ser levantadas por dicho instituto", informaron los representantes de la familia Fernández a través de un comunicado publicado en las redes sociales del cantante. El equipo legal de la familia dijo que el objetivo es velar por los derechos de autor y de la marca del fallecido cantante y así evitar cualquier competencia "desleal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También dio a conocer que el gigante de la televisión está desafiando a la autoridad con su empeño en transmitir la serie, ya que la empresa recibió una suspensión condicionada por la jueza Celina Angélica Quintero Rico el pasado 11 de marzo que aparentemente ha ignorado. Televisa-Univision manifestó públicamente que ignoraba la existencia de la decisión de la jueza, por lo que su plan de transmitir la serie no autorizada continuaría de acuerdo a su plan, a pesar de haber sido negada la demanda de amparo presentada por ellos para la transmisión. Y así lo hizo. Esta semana, la televisora lanzó el primer capítulo de la serie. Pablo Montero Pablo Montero | Credit: Pablo Montero/Instagram "[La televisora] decidió violar las medidas que le fueron impuestas, desafiando a las autoridades federales al transmitir el primer capítulo del programa y cada acto de desacato que realice en ese sentido, tendrá consecuencias legales", señalaron los abogados de los Fernández. La serie está basada en el libro no autorizado El último rey escrito por la periodista Olga Wornat. El cantante mexicano falleció el 12 de diciembre, tras complicaciones derivadas por una caída que sufrió en agosto en su rancho Los 3 potrillos. Tenía 81 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Viuda de Vicente Fernández obtiene amparo contra Televisa para que suspenda su serie sobre Don Chente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.