Viuda de Rodrigo Mejía relata entre lágrimas cómo fueron sus últimos días de vida La presentadora pudo cruzar las últimas palabras con el actor justo antes de que lo entubaran: "Le dije: 'Mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien'. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rodrigo Mejía murió por complicaciones derivadas de la COVID-19 tras permanecer varios días entubado en el hospital luchando por su vida. Así lo confirmó la esposa del actor, Gaby Crassus, en una reciente entrevista con el programa de televisión Venga la alegría (Azteca Uno), donde la presentadora relató, rota de dolor, cómo fueron sus últimas semanas de vida. "Le destruyó los pulmones, los pulmones se le hicieron rígidos, le deshizo los pulmones en muy poco tiempo y no sé por qué", explicó Crassus inconsolable. "Como en una semana se empezó a deteriorar y fue cuando lo llevé al hospital, estuvo en el área covid hospitalizado con oxígeno y de repente un día me llamó el doctor y me dijo que lo tenían que entubar. Obviamente él tenía miedo, yo se lo vi en los ojos", detalló. La presentadora compartió que justo antes de que lo entubaran pudo hablar con él a través de una videollamada sin saber que esas serían las últimas palabras que intercambiarían. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me vio y yo le miré a los ojitos y le dije: 'Mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien y de esto vamos a salir juntos como siempre y nos queda mucha vida juntos' y él me hizo así [un gesto con la mano aprobando mis palabras]", rememoró entre lágrimas la viuda de Rodrigo. La conductora contó que pocas horas antes de su muerte tuvo la oportunidad de ir a verlo al hospital –"me dejaron pasar literal un minuto a verlo"– y lo vio muy desmejorado. "Estuve con él, le dije que le echara ganas, que teníamos unos hijos preciosos, que teníamos mil planes que hacer juntos, que teníamos que ver a nuestros hijos crecer y a las 10 y media de la noche me llamó el doctor y me dio la noticia de que había fallecido", aseveró.

