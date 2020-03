A dos meses de su muerte, la viuda de Kobe Bryant comparte un conmovedor video de su marido y su hija Vanessa Bryant ha publicado un documento gráfico que recoge un momento muy cómplice entre padre e hija. Un tributo muy especial cuando se cumplen dos meses de su muerte. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Justo cuando se cumplen dos meses de su partida, Vanessa Bryant ha querido recordar a Kobe Bryant y su hija Gianna con un video conmovedor que demuestra el gran amor que sentían padre e hija. Los dos compartían un pasión, el baloncesto. Irradiaban alegría e ilusión cada vez que hablaban o practicaban este deporte. Precisamente sobre cómo fue entrenar a su hija y compartir momentos cómplices en la cancha es lo que muestra esta grabación tan especial que ha enseñado orgullosa Vanessa junto a dos corazones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ella comenzó a disfrutarlo y amarlo, ahora ella juega todos los días y ha sido una alegría verla crecer y estar allí todos los días para ver ese proceso”, confesaba Kobe en este video con profundo orgullo. Su padre supo transmitirle ese amor por el baloncesto, verle entregado en cada partido y ser un número uno le convirtió a ella en una jugadora excepcional, tal como el propio Kobe recogió en este documento. “Es muy competitiva, jamás huye del desafío, es una mezcla de mi y de su madre, lo que le hace aún más competitiva que yo”, aseguró el deportista. En apenas unas horas la publicación en Instagram de Vanessa ha alcanzado los cinco millones de visualizaciones. Una prueba de que siguen más vivos que nunca en los corazones de la gente. ¡Precioso homenaje! Advertisement

