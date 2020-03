La viuda de Kobe Bryant destrozada por la difusión de unas fotos del lugar donde murió su esposo Vanessa Bryant ha emitivo un comunicado a través de sus abogados manifestando su repulsa por esta falta a la dignidad y al respeto y pide duras sanciones. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cada semana una nueva noticia envuelve a la muerte de Kobe Bryant. Después de que su viuda, Vanessa Bryant, demandara a la compañía de helicópteros, una nueva polémica sobre el caso ha visto la luz. A través de una carta de sus abogados, la esposa del deportista ha expresado su absoluto rechazo y dolor por la publicación innecesaria e indebida de unas fotos que muestran el lugar del accidente donde fallecieron su marido y su hija Gianna Bryant. Las imágenes habían sido supuestamente tomadas por un agente de policía del Condado de Los Ángeles. Según indica Gary Robb, abogado de la familia Bryant, Vanessa acudió a la oficina del Sheriff el pasado 26 de enero, día del accidente, para pedir que la zona fuera declarada como espacio prohibido para volar y fotografiar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como explica este comunicado “esto era de vital importancia para ella ya que deseaba proteger la dignidad de todas las víctimas y sus familias”. Sin embargo, no fue posible y alguien se saltó las reglas. A través de este fuerte escrito se solicita que los responsables de estas terribles acciones salgan a la luz para que se tomen las medidas necesarias por esta “violación de la decencia humana”. Image zoom Kobe y su hija eran despedidos en un emotivo homenaje el pasado 24 de febrero junto a sus familiares y amigos en el Staples Center que recordaron los momentos más especiales en las vidas de padre e hija. Un momento conmovedor que desafortunadamente se ha visto empañado por este triste capítulo. Advertisement

Close Share options

Close View image La viuda de Kobe Bryant destrozada por la difusión de unas fotos del lugar donde murió su esposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.