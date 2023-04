Viuda de Julián Figueroa rinde homenaje a su esposo a los nueve días de su muerte Imelda Garza Tuñón quiso recordar a su fallecido esposo, Julián Figueroa, de una manera muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de abril de 2023, falleció Julián Figueroa en su casa de la Ciudad de México a los 27 años. La noticia conmocionó a propios y extraños; así, mostraron el cariño hacia el cantante y mostraron los respetos a su madre Maribel Guardia y a su esposa Imelda Garza Tuñón. Tras haber pasado nueve días del fallecimiento del también actor, su viuda quiso rendirle un homenaje con un video donde se les ve en diversos momentos. Así, se puede apreciar a la pareja, primero besándose en los labios, luego disfrutando en restaurantes, parque de diversiones, fiestas, cantando juntos, en un paseo por el bosque y en la calle. Incluso, hay una imagen donde se ve al intérprete de "Ay amor" con un pastel de cumpleaños. A lo largo de las imágenes se logra percibir la complicidad y amor que existía entre los tortolitos. "Mis armonías y nuestros recuerdos", escribió García Tuñón para acompañar el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Te amo por siempre". Julian Figueroa, Imelda Garza Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven desactivó los mensajes y dejó este video para ella. Durante su matrimonio, tuvieron a su único hijo José Julián, quien se ha convertido en el motor de su madre y su abuela. Como se acostumbra en México, tierra natal del joven, realizaron una misa en su casa por los nueve días. A esta ceremonia asistieron amigos cercanos de la actriz, la madre de Imelda y otros familiares. Por su parte, Imelda García Tuñón ha confesado públicamente que seguirá viviendo con su suegra Maribel Guardia y juntas se harán cargo de la crianza del hijo de Julián Figueroa.

