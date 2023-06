La viuda de Julián Figueroa confiesa cómo lleva el duelo a dos meses de la muerte del cantante Han pasado poco más de dos meses de la muerte de Julián Figueroa, su viuda Imelda Tuñón, da a conocer cómo ha sido para lidiar con la ausencia de su esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia y su nuera hablan con la prensa Maribel Guardia y su nuera hablan con la prensa tras la muerte de Julián Figueroa | Credit: People en Español Cuando, el 9 de abril de 2023, se dio a conocer que había fallecido a los 27 años Julián Figueroa, causó conmoción entre propios y extraños debido a que no fue muy repentina, y sin previo aviso de enfermedad o malestar por parte del hijo de Maribel Guardia. Pese a su juventud, el cantante se había casado tiempo atrás con Imelda Tuñón y concibieron un niño que lleva por nombre José Julián. Para la viuda tampoco ha sido sencillo lidiar con la ausencia de su marido. "La primera ayuda psicológica está en que nos estamos apoyando todos juntos y, la segunda, estamos yendo con una tanatóloga para que nos apoye con en este proceso", reveló Tuñón a los medios de comunicación. "¿Cómo lo he vivido? Como he podido, tratando, obviamente que [José Julián] no me vea mal". La joven también explicó cómo ha sido el proceso de su hijito de seis años con el fallecimiento de su papá. "Sí, en él nos hemos apoyado. Es un niño muy inocente, no queremos que se contamine con las energías que, a lo mejor, estamos proyectando ahorita para él. Entonces, tratamos de estar lo mejor posible enfrente de él", confesó. Julián Figueroa, esposa e hijo Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "José Julián lo entiende perfectamente por es un niño inteligente. De hecho, le he puesto todas las cartas sobre la mesa. Le he dicho 'mi amor lo que no entiendas te lo puedo explicar'; obviamente a nivel infantil, pero le he explicado todas las dudas que ha tenido", continuó. "Según yo, se lo he dejado bastante claro y siento que lo ha comprendido. Lo veo ahorita y veo un niño feliz, no malcriado ni nada". Imelda Tuñón poco a poco está buscando retomar sus actividades profesionales y está recibiendo el apoyo total de su suegra Maribel Guardia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La viuda de Julián Figueroa confiesa cómo lleva el duelo a dos meses de la muerte del cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.