Viuda de José José pide respeto y espacio para su hija Sarita Sosa Sara Salazar emitió un mensaje a la prensa quienes tienen custodiada la residencia de su hija Sarita Sosa, y su esposo, Jimmy Ortiz. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde el deceso de José José el pasado 28 de septiembre, la familia del Príncipe de la canción ha acaparado de titulares. Los dos hijos mayores del cantante Marysol y José Joel se han mostrado abiertos con la prensa, sin embargo, Sara Salazar, la viuda de José José, solicitó respeto y espacio a la prensa, quienes tienen custodiada la residencia de su hija Sarita Sosa, y su esposo, Jimmy Ortiz. "Agradezco a los medios de comunicación la cobertura que le dieron a las exequias de mi esposo para mantener al pueblo y a sus fans informados de todo el proceso; sin embargo, hoy les solicito encarecidamente que nos den espacio para procesar y sanar tanto dolor", expresó Salazar a través de un comunicado difundido a la prensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Mezcalent.com "Tenemos muchas gestiones que hacer y no podemos salir de la casa porque nos acosan y persiguen constantemente. Queremos tener un poco de sosiego y paz en el hogar. Nuestros vecinos, también están molestos porque se les está invadiendo la entrada a sus residencias. Ellos contemplan tomar acción legal. Soy una mujer de paz y tengo muchos amigos periodistas, no me gustaría que eso ocurriera", añadió la esposa de José José. Sara Sosa, de 25 años, la hija menor de José José fue uno de los blancos de controversia desde antes del fallecimiento del Príncipe de la Canción. Fruto del tercer matrimonio del intérprete de "Lo pasado, pasado", Sara fue la gran ausente del último adiós del cantante en México.

