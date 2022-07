Viuda de Fernando del Solar revela mensaje que le dejó escrito el conductor Ana Ferro inicia el duelo tras la muerte de su esposo Fernando del Solar y lo hace con un texto que el conductor le dedicó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras llevarse a cabo los funerales de Fernando del Solar, quien falleció el 30 de junio de 2022, luego de luchar contra el cáncer y sufrir una neumonía, su viuda Anna Ferro ha salido públicamente dando a conocer algunos situaciones personales de su pareja. Primero reveló que las cenizas del actor argentino serán arrojadas por el mar, luego mostró imágenes de una reunión con los hijos del conductor y, ahora, muestra un mensaje que le dejó escrito a mano en un libro de su autoría. "Porque las cosas malas pasan… y las buenas ¡siempre suceden!", le escribió a su esposo el fallecido Fernando del Solar en un libro. "Me gusta tomarte de la mano y caminar juntos, a donde nos lleve vivir". El también modelo de origen argentino le reiteró su cariño. "Mil gracias por rescatar 'Il Mío Amore'. Te amo por siempre Tana de mi corazón", concluyó. Por su parte, la instructora de Yoga, quien dio a conocer esta información con una imagen de la mencionada misiva que publicó en su cuenta de Instagram, también hizo una reflexión. "Y ahora comenzamos a leer tu libro para poder entender mi duelo, acompañada de ti", escribió para acompañar dicha instantánea. Fernando del Solar y su esposa Ana Ferro Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron con mensajes de apoyo hacia Ferro. "'Para poder entender mi duelo, acompañada de ti'". Wow, que bendición poder leer esas palabras reconfortantes justo de la persona que más podría entender tu dolor. Te abrazo"; "Me duele el corazón merecían más vida juntos"; "Dios te fortalezca mujer admirable"; "Estamos contigo Anita. Fer está orgulloso de ti", y "Que hermosos sentimientos; lo más importante que el tiempo vivido lo disfrutaron al máximo", fueron algunos comentarios. Ana Ferro, según mencionó, se dispone a vivir el duelo tras perder a su esposo Fernando del Solar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Viuda de Fernando del Solar revela mensaje que le dejó escrito el conductor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.