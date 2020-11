Close

Viuda de Eduardo Palomo declara su amor al actor cuando se cumplen 17 años de su muerte Carina Ricco recordó al artista con una imagen de lo más romántica durante sus tiempos más felices y le hizo la más bella declaración: "¡Viendo siempre hacia las estrellas, así vivíamos tú y yo!".



Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Da igual el tiempo que pase, los sentimientos, si son bonitos, se quedan para siempre. En un arranque de puro amor y romanticismo, Carina Ricco sorprendió a sus seguidores con una de las declaraciones de amor más hermosas dedicada a su marido, el siempre recordado Eduardo Palomo. La también artista compartió en sus redes una imagen inédita junto al padre de sus hijos al lado de unas palabras que conmovieron hasta las lágrimas a sus seguidores. Un escrito que cuenta la gran historia que vivieron y que se interrumpió demasiado pronto. "Viendo siempre hacia las estrellas, ¡así vivíamos tú y yo! Buscando respuestas. Esperando alguna señal que que nos recordara nuestro origen divino. Abrazados, porque creíamos que cada uno portaba un ala y juntos podíamos volar", comienza esta preciosa carta. Una instantánea de aquellos tiempos felices cuando ejercían de padres de sus dos retoños y esposos enamorados. Justo cuando se cumplen 17 años de su muerte, Carina le ha rendido el más bello de los homenajes. "Hoy, desde el pequeño espacio que habito, desde este cuerpo de carne sensible y a veces frágil, te pienso, te extraño, te deseo como siempre que dónde quiera que estés seas tan feliz como te mereces", añadió sincera. Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su felicidad se vio truncada cuando el actor apenas tenía 41 años. Un ataque al corazón se lo llevó dejando a su esposa y dos preciosos hijos, además de un montón de novelas con las que enamoró a su público. Le quedó mucho por hacer pero dejó un legado de amor inmenso y un recuerdo imborrable en los corazones. Abrazos hasta donde estés, Eduardo.

