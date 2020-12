Close

Viuda de Edgardo del Villar comparte las palabras con las que el periodista se despidió de la vida Carolina Novoa publicó una foto del funeral de su marido y la reflexión del comunicador antes de partir. Un mensaje conmovedor y una lección de vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pérdida de un ser querido llega acompañada de mucho dolor y lágrimas. Pero cuando ese camino al otro lado se prepara con amor, como hicieron Edgardo del Villar y su esposa Carolina Novoa, se vive de otra manera. Aunque la marcha del periodista, víctima del cáncer cerebral, ha sido un durísimo golpe para todos, su manera de enfrentar la enfermedad fue una lección absoluta de vida y dignidad. Con motivo del funeral celebrado estos días, Carolina ha compartido una imagen y unas palabras que resumen cómo Edgardo vivió sus últimos meses. Entre otras cosas dijo: "Bebé, soy tan afortunado que tuve en esta vida la oportunidad de haber cumplido todos mis sueños...ser padre, tener la mejor profesión, haber trabajado en el mejor canal de TV donde todos fueron más que mis compañeros de trabajo, mi familia", empieza su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se fue agradecido y feliz por todo lo que había construido. Su reflexión fue todo un ejemplo y el resumen de cómo era el periodista como persona, luchador, optimista y amoroso. "Tuve la fortuna de llegar a Estados Unidos y triunfar en Nueva York... Dios me dio la oportunidad de tener unos amigos que se convirtieron en mi familia y puedo descansar en paz habiendo encontrado a mis 50 años al verdadero amor de mi vida que eres y siempre serás tu. Puedo decir que descanso muy enamorado y eso no tengo como agradecérselo a Dios". Image zoom Credit: IG/Edgardo del Villar Un amor que derrochó en todo lo que hacía. Su esposa le ha dado el último adiós con ese espíritu positivo que él le dejó, pero también con una bellísima declaración de amor digna de aplaudir. "El día que te conocí me dijiste que sería tu reina por el resto de la vida ¡y siempre me hiciste sentir así! Tu amor siempre permanecerá conmigo y mi amor y respeto siempre lo tendrás. ¡Sé que me cuidarás desde el cielo! Por siempre serás mi príncipe azul". QEPD.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Viuda de Edgardo del Villar comparte las palabras con las que el periodista se despidió de la vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.