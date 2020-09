Violeta Isfel y su hijo inauguran su propio restaurante de hamburguesas "Lo que empezamos en casa trabajando ahora es como lo que nunca imaginamos, que se convirtiera en un restaurante", dijo el adolescente. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo que comenzó como una manera de generar ingresos de manera momentánea desde su casa ante la falta de opciones laborales ocasionada por la pandemia del coronavirus ha terminado convirtiéndose en un negocio con numerosos empleados y local propio. Violeta Isfel inauguró el pasado fin de semana en compañía de su hijo Omar, de 16 años, ISFELburgers, su restaurante de hamburguesas, en el estado mexicano de Hidalgo. El primogénito de la reconocida actriz mexicana compartió un vídeo a través de su cuenta de YouTube en el que realiza un tour por el local horas antes de abrir oficialmente sus puertas. "Lo que empezamos en casa trabajando ahora es como lo que nunca imaginamos, que se convirtiera en un restaurante", mencionó el adolescente durante el vídeo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El amplio local en el que se encuentra ubicado el restaurante cuenta con una zona para realizar espectáculos mientras los comensales degustan las famosas hamburguesas. "En Isfelburgers queremos consentirte con música en vivo", se anunció desde el perfil de Instagram del restaurante que ya cuenta con cerca de 2 mil seguidores. El primero en subirse al escenario de ISFELburgers fue el hijo de Violeta, quien aprovechó la inauguración del local para hacer su debut como cantante e interpretar su primer sencillo, 'Atré-vete', un pegadizo tema musical que canta junto con OD Pierson y Big Mario.

