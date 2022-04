"Te presento a la mujer que soy hoy". Violeta Isfel se muestra en traje de baño tras superar sus problemas de autoestima "Me siento orgullosa de mí", escribió la actriz mexicana junto a la instantánea. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Violeta Isfel Violeta Isfel | Credit: Mezcalent Los últimos meses no habían sido especialmente fáciles para Violeta Isfel. En septiembre del año pasado, la actriz mexicana rompía a llorar en televisión al confesar que no lograba reconocerse en la imagen que le devuelve cada mañana el espejo. "Me está costando mucho trabajo. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo 'esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido'", reconocía la inolvidable Antonella de la exitosa telenovela Atrévete a soñar. Este era, sin embargo, tan solo el principio de una larga batalla que estaba por atravesar puesto que tan solo unos meses después, en esta ocasión a través de una transmisión en vivo en Instagram, la actriz confesaba que se encontraba luchando contra una depresión. "Esta ha sido de las pruebas más complicadas, pero voy a salir", dijo en su día. Violeta Isfel Violeta Isfel | Credit: Mezcalent Dicho y hecho. Con mucha fuerza de voluntad, terapia psicológica y el amor incondicional de sus seres queridos, Violeta ha podido dejar atrás poco a poco este difícil bache. "Ya me veo mejorcita, la terapia me ha ayudado muchísimo, obviamente el medicamento que estoy tomando herbolario también ya me lo terminé, de hecho ya no tengo necesidad de volverlo a tomar, estoy muy bien. Ha sido un ejercicio maravilloso esto justamente: tomar la decisión de arreglarme bonita para mí que es como parte de mi tarea con la terapeuta. 'Te me bañas y tiendes tu cama aunque no tengas que ir a ningún lado', entonces esos ejercicios me han ayudado mucho", declaró recientemente en una entrevista para el programa de televisión De primera mano. La prueba de ello está en la reciente foto que publicó a través de su cuenta de Instagram, donde presume con mucho orgullo su figura en traje de baño tras reconciliarse con el espejo. Violeta Isfel Violeta Isfel | Credit: Instagram Violeta Isfel "Te presento a la mujer que soy hoy. Me siento orgullosa de mí", fueron las palabras con las que la actriz de exitosas telenovelas como Una familia con suerte acompañó su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Te ves hermosa, eres una gran mujer", comentó uno de sus seguidores. "Como siempre estás preciosa, guapa y hermosa", escribió otra persona.

