Violeta Isfel se casa: "¡Qué emoción!" Tal como dio a conocer hace unos días, Violeta Isfel contrae nupcias con Raúl Bernal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Violeta Isfel dio a conocer que contraería nupcias con Raúl Bernal. Si bien, el 24 de marzo de 2019 realizaron una ceremonia para unir sus vidas, ahora la pareja hace la unión a nivel legal. Así, la actriz había explicado que el evento se llevaría a cabo en un hotel de la Ciudad de México, que ya tenían los anillos y que el vestido sería confeccionado por la diseñadora mexicana Débh Herrera, quien incluso, tenía un modelo que se convertiría en dos tipos distintos de atuendo. Ahora, tal como mencionó, la intérprete de Clarissa Mussi Lozano en la telenovela Mi marido tiene familia se lleva a cabo el matrimonio civil y la fiesta durará hasta la una de la mañana, tiempo del centro de México. La famosa aprovechó para dedicarle un mensaje a su marido. "Esposhito solo hoy te elijo. Nos casamos por el civil ¡Qué emoción!", escribió Isfel en su cuenta de Instagram. "Gracias amor porque a tu lado todo es mágico, amoroso y divertido. Gracias por siempre hacer de lo ordinario algo extraordinario. Gracias por amarme, apoyarme y cuidarme. Gracias por existir. Te amo más allá de lo que las palabras y este mundo pueden expresar". Violeta Isfel Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios reaccionaron con felicitaciones para los enamorados. "¡¡¡Preciosa pareja!!! Que ese amor les dure toda la vida"; "Hacen una bonita pareja; muchas bendiciones para ustedes"; "¡¡Hermosa!! Te veo tan feliz y radiante. ¡¡Muchas felicidades!!"; "¡Muchas quisiéramos un buen hombre como tú lo tienes! ¡Lo mereces!", y "Muchas felicidades. Que bonita pareja; siempre con su chispa y apoyándose mutuamente. Que Dios los bendiga y su amor siga hasta ser viejitos", fueron algunos comentarios. Violeta Isfel prometió compartir públicamente imágenes del evento. Mientras tanto, está lista para dar el sí de manera legal.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Violeta Isfel se casa: "¡Qué emoción!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.