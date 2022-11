Violeta Isfel revela que prepara boda religiosa Tras haber contraído nupcias en una ceremonia civil en 2019, ahora Violeta Isfel y su esposo Raúl Bernal ya están listos para llegar al altar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Violeta Isfel, siendo muy joven, tuvo una relación sentimental que dio como resultado a su único hijo Omar. Pasó mucho tiempo para que deseara volver a unir su vida con alguien. Así, el 24 de marzo de 2019, se casó por lo civil con Raúl Bernal. A más de tres años de dicho enlace, ahora la actriz y su esposo preparan la boda religiosa. La famosa no dudó en dar detalles al respecto. "[Ya suenan las] campanas de boda", dijo a Eden Dorantes (YouTube) "Justamente tengo cita con el hotel donde vamos a hacer la boda. Tengo cita con montones de proveedores", explicó. "Tengo la prueba de vestido, luego es su traje [de mi esposo]. Nos entregan los anillos". Respecto al vestido de novia que va utilizar, la intérprete de Clarissa Mussi Lozano en la telenovela Mi marido tiene familia explicó que es Débh Herrera la encargada de confeccionarlo. "Va a ser uno, pero Débh Herrera lo que tiene es que de un vestido se va a transformando en la noche; entonces, está padre", comentó. "Para mí sería como dos. Uno para la ceremonia y en el mero momento de la fiesta, podremos quitar un elemento y ya nos dará otra cosa". Violeta Isfel se confiesa emocionada por la respuesta de los invitados y del apoyo de su marido quien "está organizando también y me recuerda" lo que debemos hacer. "Ha sido bien bonito, todos, todos han querido participar de una manera increíble. Ahora lo que estamos viendo es que no nos falten lugares porque todos están confirmando. Todos quieren ir, lo cual, nos llena de mucha emoción", expresó. Violeta Isfel Violeta Isfel | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La fiesta terminará a la 1 de la mañana porque es martes y la gente tiene que trabajar al otro día. Obviamente, todos están invitados", agregó. "A mí, la verdad, lo que me hace más ilusión es poder compartir juntos con todas estas personas que tanto queremos y celebrando el momento más importante de nuestras vidas. Decidimos hacerlo en martes porque tengo trabajo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Violeta Isfel revela que prepara boda religiosa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.