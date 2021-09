Violeta Isfel: "No logro aceptarme a mí misma actualmente al espejo porque lo que veo ha cambiado y no me gusta tanto"

La semana pasada, Violeta Isfel conmovió a muchos tras confesar entre lágrimas en un programa de televisión que no logra reconocerse en la imagen que le devuelve cada mañana el espejo. "Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo 'esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido'", expresó visiblemente emocionada la actriz mexicana.

Tras la preocupación que generó la confesión entre sus seguidores, Violeta realizó este martes una transmisión en vivo en Instagram en la que agradeció las muestras de cariño recibidas.

"Quiero decirles que ustedes han sido pieza clave en mi vida, de verdad leo cada mensajito, cada palabra de aliento y me hacen sentir muy bien y yo sé que este es un proceso por el que pasaré y todo estará bien. Y también sepan que no está mal sentirnos vulnerables en la vida de cuando en cuando, hay que aceptar que también somos estas mujeres que lloramos y que son sentimos raras, pero que todo va a estar bien y ya voy a terapia", dijo entre lágrimas.

La actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Atrévete a soñar, Una familia con suerte y Mi marido tiene familia admitió, no obstante, que "no está siendo un camino sencillo".

"El hecho de no aceptarme tiene que ver con querer ser una mujer que ya fui. Esa chava delgadita, pequeñita que todo el mundo veía como superjoven o muy chiquita siempre por el personaje, incluso, que hice en Atrévete a soñar no existe, o sea ya no está, he crecido y he evolucionado como mujer", dijo ante sus más de 1 millón de seguidores de Instagram.

Isfel, que pronto comenzará a tomar terapia con la sexóloga Irene Moreno para lograr aceptarse físicamente, compartió que, por el momento, ha estado haciendo varios ejercicios, como mostrarse completamente desnuda ante el espejo y poder verse y decir: 'Pues sí, efectivamente estás cambiando, pero mira todo lo que has hecho y todo lo que has logrado'. "Trato de decirme que tengo un hijo maravilloso que ahora tiene 18 años, que también estoy pasando por un proceso donde los tratamientos que a veces se necesitan para poder estar en óptimas condiciones para volver a ser mamá implican como cambios también y trato de verme a mí misma en el espejo y decirme: 'Estás preciosa, estás hermosa, así como estás estás perfecta y no te preocupes que vamos a ir a terapia y entonces todo va a estar bien'".

La actriz explicó que no fue hasta que escuchó hablar a la sexóloga en el programa de televisión que conduce para Multimedios cuando se percató de lo que le estaba pasando.

"La invitamos como especialista porque el tema era cómo recuperar tu sexualidad después de ser mamá o después de cambios múltiples que tenemos como mujeres y ella comentaba que es muy importante que nos aceptemos a nosotras mismas y que entendamos que también el hecho de tener o no celulitis, tener o no tener estrías o de pronto que nos crece todo y todos estos cambios hormonales que tenemos no son otra cosa más que parte de la vida como mujeres y que lo más importante era poder vernos al espejo sin juzgarnos a nosotras mismas. Cuando ella dijo eso conectó algo en mí que, por cierto, no me había dado cuenta que estaba pasándome y entonces conecta con algo y me dan muchísimas ganas de llorar", relató.